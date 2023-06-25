竹北連環氣爆肇因曝！　市長深夜最新回應

▲竹北市長鄭朝方回應了。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

新竹縣竹北市24日上午8時許發生瓦斯加壓站壓力異常，引發多起民宅火警、瓦斯外洩案，造成1人重傷、5人輕傷憾事。對此，竹北市長鄭朝方當晚接近10時報告，下午4時許已恢復正常供氣，政府也啟動安置收容作業。

鄭朝方在臉書發文，表示經主管機關新竹縣政府新竹瓦斯公司查明肇因，確認是中正國小旁一處整壓站軸流閥損壞，導致壓力過高釀災。他當天前往現場建置安置作業，協助商店緊急水電工程，並於當天下午4時許恢復正常供氣，泰和里、竹北里、竹仁里、竹義里、福德里、文化里等6里均已完成試壓。

鄭朝方指出，竹北市公所協助縣政府社會處進行「帝王至尊社區」撤離安置住戶，我們旋即辦理造冊及啟動收容安置作業，截至今（24日）晚21時45分止，完成聯繫50戶153人，安置人數近40人，其餘依親，後續也將持續關心受災民眾。

同時，鄭朝方也提醒市民在使用瓦斯前，務必注意在未使用狀況下，瓦斯表是否有「不正常跳動」，或是否聞到瓦斯味，而在瓦斯洩漏時，應立刻關閉瓦斯和火源，也不可用打火機測試是否洩漏，應請專業人員檢查處裡。

中正東路住宅大樓9樓氣爆造成3人受傷，分別為16歲少年、姊姊及母親，其中少年傷勢最為嚴重，燒傷面積達九成以上，目前送林口長庚插管急救；而姊姊及母親則傷勢較輕微，均無生命危險；爸爸則是外出運動逃過一劫。據了解，目前除了少年一家3人受傷外，又新增1人受到輕傷，已自行就醫。

竹北地區的嚴重瓦斯外洩，造成1戶民宅氣爆、15戶民宅火警、12戶民宅瓦斯洩漏。