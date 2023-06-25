明天上班別憂鬱！4大超商「開工優惠」先收下　大杯美式下殺28元

▲7-11推出指定咖啡飲品買5送2。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

放完了端午連假別難過，明天上班先買杯咖啡提振精神！以下就整理4大超商推出的「開工咖啡優惠」，包括大杯美式買8送5、大杯拿鐵買5送2、珍珠奶茶買5送2等優惠，其中，大杯美式買8送5折扣後等於單杯美式只要28元，直接替荷包省一波。

●7-11

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取即日起至6月27日推出「端午放粽一夏」優惠，CITY CAFE大杯美式買5送2特價225元、CITY CAFE大杯拿鐵買5送2特價275元、CITY CAFE蜂蜜美式買5送2特價350元、CITY PEARL珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶買5送2特價300元、CITY TEA現萃茶優格好多青茶買5送2特價300元、CITY PRIMA橙香陽光冰磚精品美式」／檸靜時光冰磚精品美式買5送2特價600元。

●全家

全家於6月26日在APP隨買跨店取祭出限時1天「大杯單品美式或大杯單品拿鐵同品項2杯119元」優惠，最低下殺54折起，且開放寄杯、冷熱互換，每人限購2組，兌換期限為7月31日前。

●萊爾富

萊爾富於6月26日至6月27日推出「Hi Café大杯美式買8送5」、「Hi Café大杯拿鐵買8送4」，冰熱任選，最多現省225元，除可在門市購買外，也可透過Hi-Life VIP APP整買零取選購，兌換期限長達3個月。

▲萊爾富推出「Hi Café大杯美式買8送5」，等於單杯美式只要28元。（圖／萊爾富提供）



●OK mart

OK mart於6月26日在全門市祭出限時1天「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送1」優惠，加碼至6月28前還有「西西里咖啡單杯8折喝」好康。