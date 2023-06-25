　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

明天上班別憂鬱！4大超商「開工優惠」先收下　大杯美式下殺28元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出指定咖啡飲品買5送2。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

放完了端午連假別難過，明天上班先買杯咖啡提振精神！以下就整理4大超商推出的「開工咖啡優惠」，包括大杯美式買8送5、大杯拿鐵買5送2、珍珠奶茶買5送2等優惠，其中，大杯美式買8送5折扣後等於單杯美式只要28元，直接替荷包省一波。

●7-11

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取即日起至6月27日推出「端午放粽一夏」優惠，CITY CAFE大杯美式買5送2特價225元、CITY CAFE大杯拿鐵買5送2特價275元、CITY CAFE蜂蜜美式買5送2特價350元、CITY PEARL珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶買5送2特價300元、CITY TEA現萃茶優格好多青茶買5送2特價300元、CITY PRIMA橙香陽光冰磚精品美式」／檸靜時光冰磚精品美式買5送2特價600元。

●全家

全家於6月26日在APP隨買跨店取祭出限時1天「大杯單品美式或大杯單品拿鐵同品項2杯119元」優惠，最低下殺54折起，且開放寄杯、冷熱互換，每人限購2組，兌換期限為7月31日前。

●萊爾富

萊爾富於6月26日至6月27日推出「Hi Café大杯美式買8送5」、「Hi Café大杯拿鐵買8送4」，冰熱任選，最多現省225元，除可在門市購買外，也可透過Hi-Life VIP APP整買零取選購，兌換期限長達3個月。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出「Hi Café大杯美式買8送5」，等於單杯美式只要28元。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK mart於6月26日在全門市祭出限時1天「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送1」優惠，加碼至6月28前還有「西西里咖啡單杯8折喝」好康。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
17歲少女機車雙載挨撞！腦出血搶命中　 肇事小貨車竟落跑
NONO超爛聲明「1句話藏恐怖真相」！　她爆氣：不需要把他當
太妍台灣站剛唱完「取消追蹤官方帳號」　粉絲心疼：無聲抗議
16歲少年被炸醒「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了
印尼正式取消台灣免簽！　最新入境規定一次看
NONO「對朱海君閨蜜起過色心嗎」招了！妻真實反應全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

明天上班別憂鬱！4大超商「開工優惠」先收下　大杯美式下殺28元

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

瓦格納首腦傳叛變！稱「已占領軍事基地」 要求談判否則進攻莫斯科

超商浩克摩鐵失控遭強制送醫　新婚妻曝：他壓力太大沒睡好

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

NONO18年前被認證「有『長』處」　手毛也超多..庹宗康虧他「交友冠軍」

明天上班別憂鬱！4大超商「開工優惠」先收下　大杯美式下殺28元

他外遇狠甩正宮！交往小三5年「想扶正」　報應來了秒崩潰

嘉義家扶包越南粽慶端午　市長黃敏惠與新住民同樂

房東空手交屋　不退2個月押金！她1招「全拿回」：無須買單

瓦格納「叛變24小時」　距莫斯科剩200km突撤軍！普丁對局勢失控

陸端午連假旅遊成績單：1.06億人次出遊...旅遊收入1611.08億元

「我是反黑箱不是反服貿」　黃暐瀚還原柯文哲太陽花學運談話

侯友宜轟賴清德縱容戴瑋姍抹黑　意外口誤稱呼對方「賴總統」

快訊／高雄臨海工業區「工人不慎觸電」！　無生命跡象搶救中

快訊／收假注意！　國5「火燒車」黑煙狂竄

「新北城市藝術節」大型作品！5島嶼接力生活、水泥動物園也現身

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

消費熱門新聞

超商獨家「牛奶冰淇淋」超香濃！

下載BAM APP走路200萬步抽機票！

4大超商「端午連假優惠」搶先看

超商今天搶經典美式、拿鐵買2送1

超商「6大品項買1送1」限時4天搶

速食店美式脆薯買1送1爽吃7天

美式下殺28元！4大超商開工優惠先看

有1元脆薯！速食店加1元多1件爽吃35天

S.H.E出道17週年演唱會免費入場

只有5天！超商咖啡「只要10元」爽喝

13家速食店+手搖飲端午節超殺優惠包

只要49元！超商開賣「泰奶霜淇淋」

港澳也出現仿冒憲哥代言日安玩美

双響泡25週年挑戰泡麵界最刁口味

更多熱門

相關新聞

米其林一星壽司店推夏季菜單

米其林一星壽司店推夏季菜單

艷陽盛夏，許多餐廳也推出夏季菜單，去年首摘下米其林一星的「壽司芳」則是把水果入菜，有香甜的哈密瓜、沁涼的西瓜、清爽的奇異果、酸甜的芒果等，讓味蕾跟著清新起來。

日本人氣「挽肉と米」7月中登台

日本人氣「挽肉と米」7月中登台

欣葉吃到飽推12道夏季限定主題料理

欣葉吃到飽推12道夏季限定主題料理

台中歐陸餐酒館8月插旗大安區

台中歐陸餐酒館8月插旗大安區

浮誇系芒果堆疊不知從何下手

浮誇系芒果堆疊不知從何下手

關鍵字：

開工優惠美食雲超商優惠咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

NONO結婚證書一簽就變了

炎亞綸強吻曾之喬畫面被挖　她伸手幫擋嘴

陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

台人赴大阪自由行遇竊　一睡下去損失70萬

她罹「巨大肝癌」！醫：與早餐有關

NONO「對朱海君閨蜜起過色心嗎」全招了

海豹以為潛水員溺水！抓他手臂「拖出海面」

NONO性騷擾「朱海君動作了」！

王大陸、蔡卓宜爆情變！雙向取消IG追蹤

炎亞綸《營業中》被卡掉？爆偷拍首播「驚見1變化」

瓦格納4小時殺到　莫斯科急挖戰壕

耀樂沉默3天首發聲！洩炎亞綸案調查進度

肛門癢4原因「屎沒擦乾淨」！醫急喊1動作會更癢

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光

更多

最夯影音

更多
黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面