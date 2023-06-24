永春高中逾百人染流感「仍未停課」　教育局：中央未規定

▲北市永春高中傳出超過百人感染流感卻未停課，教育局則回應，依中央規定不用停課。（圖／摘自永春高中網站）

記者許敏溶／台北報導

台北市永春高中高二班級在6月14日至17日到南部進行畢業旅行，卻傳出有不少學生出現發燒、身體不適等類流感症狀，被迫提早搭車北返，更傳出超過百人學生生病請假，校方則表示，因身體不適而提早結束畢旅北返學生僅20餘人，但近期高二學生感染流感人數偏多，達到134人，另有11人確診COVID-19，且都有依規定通報教育局。

永春高中高二班級共450餘人，在6月14日至17日期間，到南部進行4天3夜的畢業旅行，傳出從第一天開始，就有學生出現發燒等身體不適狀況，被迫提早搭車北返，甚至傳出有百名學生生病請假。

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永春高中校長林春煌指出，在畢旅出發前，就出現學生零星發燒症狀，校方也告知學生，不去可以全額退費，但部分學生認為這是一生一次的畢旅，依舊堅持參加，故從第一天開始，就有學生不舒服，隨後由老師帶學生去看醫生，最後確診A型流感，校方與旅行社也安排學生搭小巴士到高鐵站再搭高鐵北返，之後陸續傳出其他同學身體不適，就醫後也搭車北返，在畢旅4天中，共有20多名學生搭高鐵北返。

林春煌也坦言，近期高二學生感染流感人數偏多，截至端午連假前，高二學生感染A型流感共81人、類流感53人，另外11人為COVID-19確診，而校方都有依規定通報北市教育局；另高一學生則並無上述現象。

對於永春高中出現逾百人感染類流感，是否要全校停課？北市教育局指出，目前中央並沒有規定流感要停課，若感冒的人數較多，學校可以開會評估因應作法，教育局尊重學校決定，但提醒學校還是要留意衛生安全，避免疫情擴散。