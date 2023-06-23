大連一家6口遭殺害　傳「弟屠兄三代」拍片嗆：一個都沒放過！

▲案發現場擠滿大量警員。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧大連莊河蓉花山鎮傳出兇殺案，一家六口慘遭殺害，最小的死者為7歲的孩子。

根據網路上流傳的消息，兇案發生在凌晨1點多，一名54歲的男子把58歲哥哥一家六口滅門，除了哥哥以外，嫂子、姪子、姪媳，還有姪子的兩個孩子都遇害。

網路上還流傳疑似兇手自己拍攝的影片，可以看到許多人倒在血泊中，兇手還大喊，「看到沒？一個都沒放過！」

根據《瀟湘晨報》報導，案件已被當地警方證實，死者就是一家六口，但嫌犯及犯案動機等還有待調查。