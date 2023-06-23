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社會 社會焦點 保障人權

獨／警攔查違規自撞貨車影片曝　闖紅燈2騎士回頭看續催油門

記者戴上容　陸運陞／新北報導

今天（23日）早晨6時許，新北市有2名男子分別騎乘機車，行經永和中正路2巷時，突然違規闖紅燈左轉，後方的巡邏警員曾柏維發現，立即鳴笛準備攔查，但2人卻加速逃逸，警員才剛尾隨時，攔腰撞上小貨車倒地，同行的警員立即通報119，先將同仁送醫治療，事後再針對2名男子違規事項告發。

▲警員未攔查違規機車，不慎攔腰撞上小貨車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警員曾柏維(紅圈)為了攔查違規機車，不慎攔腰撞上小貨車，違規的機車騎士還回頭看。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，受傷的36歲警員曾柏維，在中和安平派出所服務10幾年，平時表現都很主動積極、認真。今早與另名張姓同仁擔服6至8時勤務，巡邏至永和中正路2巷內時，發現前方2名男子騎乘機車，先後闖紅燈左轉中正路往南勢角方向行駛，警員曾柏維立即鳴笛上前攔查，卻與李男所駕駛的小貨車發生擦撞，造成手腳多處擦、挫傷。

▲警員未攔查違規機車，不慎攔腰撞上小貨車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲同仁先將受傷的警員曾柏維(紅圈)送醫，再對違規的機車騎士開罰。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和警方表示，同仁經送醫觀察治療後，所幸，僅有手部、腳部擦、挫傷，其他部位並無大礙，目前副分局長已前往探視、慰問表達關心及嘉勉。將再加強同仁執勤時，對自身安全意識，避免值勤時受到傷害。而2名違規男子，將調閱監視器，針對所有違規事項開罰。

▲警員未攔查違規機車，不慎攔腰撞上小貨車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警員曾柏維發現2輛機車先後違規(紅圈)，卻不慎攔腰撞上小貨車。（圖／記者陸運陞翻攝）

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關鍵字：

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