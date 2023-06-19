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大陸 大陸焦點 特派現場

暴雨灌進地鐵噴水池站真成「噴水池」　工作人員急堆沙包阻隔

記者魏有德／綜合報導

貴州貴陽暴雨致災，有民眾發現今（19）日凌晨，貴陽「噴水池」地鐵站湧進大量雨水形成的「激流」，使得站內真的變成宛如噴水池一般水深及腰。據悉，貴陽自昨（18）日晚間起，雨勢來得又急又強，部分地區6小時內降雨量已達100公釐以上，強降雨在1小時內迅速超過50公釐，引起外界關注。

▲貴陽暴雨致大水灌進地鐵站。（圖／翻攝九派新聞）

▲貴陽暴雨致大水灌進地鐵站。（圖／翻攝九派新聞，下同）

《紅星新聞》報導，當天（19日）5時45分，貴陽市公共交通投資運營集團有限公司官方公眾號「貴陽交運」發佈運營公告表示，經貴陽地鐵專業人員處置，貴陽地鐵1號線噴水池站積水已得到控制，現恢復運營。

從工作人員拍攝的影片可以發現，與水順著地鐵口灌進地鐵站，沿著電扶梯和樓梯兩條「水道」前進，工作人員則在地鐵站內大廳與樓梯的交界處「築堤設防」，只見數名工作人員用沙包頂著水流，阻擋大水漫進地鐵站內。

▲貴陽暴雨致大水灌進地鐵站。（圖／翻攝九派新聞）

貴州省氣象局官方微博「黔氣象」今（19）日上午9時許公告稱，6月18日08時至19日08時，江口、松桃、普定、平壩、水城5縣域內的7個觀測站出現特大暴雨，大暴雨出現在30縣（區）域內的176個觀測站，暴雨出現在48縣域內的454個觀測站，大雨有614觀測站，大雨以上降雨主要出現在遵義市東南部、銅仁市中南部、畢節市、六盤水市、黔西南州北部邊緣、安順市北部、貴陽市、黔南州北部、黔東南州北部邊緣。

「黔氣象」預估，19日白天到夜間，貴州大部分地區陰天有陣雨或雷雨，其中，六盤水市南部、黔西南州中南部、黔南州中南部、黔東南州有大雨，局地暴雨，個別鄉鎮大暴雨。

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