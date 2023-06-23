職軍只出一張嘴！喊3萬外帶18歲短裙妹　強脫內褲還耍賴慘了

▲軍人上夜店外帶18歲短裙妹，卻在車上強脫短裙妹內褲猥褻挨告遭判10個月。（示意圖，非當事人／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

一名唐姓退伍職業軍人在去年2月還在服役時，前往夜店玩樂時，透過夜店公關認識剛滿18歲的A女。唐男先對A女說會給3萬元紅包，之後就將A帶出場吃消夜，未料在車上唐男竟將手伸進A女短裙內猥褻，遭A女激烈反抗才停手。事後唐男反悔不給3萬元，A女怒告強制猥褻罪，法院日前一審判決出爐，認為唐男為逞私慾猥褻被害人，且偵訊期間毫無悔意，判唐男10個月徒刑，可上訴。

判決書中提到，2022年2月5日深夜唐男到台中知名MUSE夜店玩樂，透過公關認識A女，6日清晨唐男將A女帶出場吃宵夜，卻在車內不顧A女意願強行脫掉A女的短裙、內褲並加以猥褻，A女夾緊大腿，還又踢又踹唐男反抗，喊著「不要這樣」，唐男才停手。

事後A女透過IG傳訊息給唐男，要求唐男履行承諾，提到「昨天你說要包三萬給我要說到做到，昨天的事我還很不爽」、「也討厭你昨天對我做的事情」，但唐男僅回覆「好啦，對不起啦」，A女事後控告唐男強制猥褻。

唐男向法官辯稱，當天僅手放在肩膀上並輕拍，將A女當晚是穿著長褲，沒有猥褻，且A女係因沒拿到3萬元才誣告他。但法官根據兩人進超商監視器畫面確認A女當天穿著短裙，且唐男故意使用欺騙手段誘使A女上車，雖然A女事後向唐男討錢，並不能以此否定唐男的犯行，加上A女當時口頭及行為都反抗唐男，構成了強制猥褻的犯罪行為，判處唐男徒刑10月，可上訴。