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媽媽確診！陸軍班長竟傳假隔離通知書請假　爽休22天…下場GG了

▲▼實戰化射擊訓練。（圖／記者蘇晏男攝）

▲陸軍班長偽造確診隔離通知書爽放22天假，被抓包下場慘了。（示意圖／記者蘇晏男攝）

記者陳韻如／高雄報導

2022年5月間疫情正嚴重，一名王姓陸軍步兵中士班長因母親確診，但他卻利用機會偽造確診隔離通知書，還從網路上下載「PCR檢測陽性」圖片，假裝自己也確診，並由妻子代為向部隊請假。不過，王男事後被抓包根本就沒有與母親同住，他因此吃上偽造文書官司，而近日高雄地院審結，將王男與妻子分別宣告緩刑4年，須向公庫支付5萬元，並提供義務勞務。

根據判決，王男在2022年5月底得知未同住的母親確診，而他為了請假，竟在網路上下載確診隔離通知書，藉此向部隊表示，因母親確診自己也需要隔離，必須請假8天。

未料，8天結束之後，王男又從網路上下載PCR檢測陽性的圖片，並填上自己的資料後傳給妻子，由妻子再度向部隊請假14天獲准，總計休假天數22天。

不過，王男事後被部隊抓包，他根本就沒有跟母親同住，也沒有確診資料，全案因此送交憲兵指揮部高雄憲兵隊偵辦，全案後續移送高雄地檢署調查，王男與妻子兩人也於偵辦期間坦承犯行，事後被檢方依偽造文書罪嫌起訴。

法官審酌，王男夫妻為了請假而做出此事，行為足以損害高雄市政府衛生局確診隔離通知書、衛生福利部中央健康保險屬健保快易通的公信力，以及部隊出缺勤管理的正確性，但考量夫妻兩人並無前科，且犯後態度尚可，最終分別判王男1年4個月、王妻1年2個月徒刑，並宣告緩刑4年，須向公庫支付5萬元，並提供義務勞務。

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