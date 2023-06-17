柬埔寨虐囚翻版！詐團勒贖500萬「不給就做掉」　11人全准押了

▲台南市警歸仁分局、六分局破獲詐騙集團擄人勒贖案，救出3名肉票，緝獲謝姓犯嫌等男女17人，檢察官聲押其11人，法官全裁定羈押禁見禁止接見通信。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局、六分局破獲詐騙集團人勒贖500萬元案，警方救出3名肉票，查獲該集團男女犯嫌17人查獲，起出手機、西瓜刀、斧頭、棍棒、商業本票等證物一批，案經檢察官向台南地院聲押11人，台南地院17日晚裁定11人均羈押禁見、禁止通信。

台南地院行政庭長劉秀君指出，台南地檢署就歸仁警局破獲詐騙集團成員涉犯擄人勒贖等罪嫌之11名被告聲請羈押案，11名被告經法官訊問後諭知均准予羈押，並禁止接見、通信。

裁定書指出，法官訊問被告等11人均否認有何擄人勒贖等犯行，然查檢察官羈押聲請書所載之犯罪事實，除有部分被告坦承有私行拘禁或傷害犯行之自白外，並有證人之證述等證物附卷可資佐證，足認被告等人自白之部分與事實相符，當可採信，否認之部分與事實不符，並不足採，被告等人所涉擄人勒贖部分係重罪，且犯罪嫌疑均重大。

法官指出，本案員警據報由案發地點破門進入時，被告等人均有逃竄之情形，且有共犯逃脫，足認被告等人均有逃亡之事實。且本案尚有共犯在逃或未到案，以及通聯內容遭刪除之情況，亦足認有串供、滅證之虞。另本案犯罪地點設有暗門及監視器，顯為長久經營而設，故被告等顯均有再犯之虞。法院因認檢察官之聲請為有理由，被告等人均應予羈押並禁止接見通信。

據了解，歸仁警分局於6月15日晚上8時許，接獲盧姓被害人2兄弟之母親報案，盧母稱她兒子2人遭人押走，歹徒要求付新台幣500萬元贖款才肯放人。歸仁分局獲悉後立即組成專案小組，動員所屬於15日深夜11時許，在轄內仁德區趁犯嫌欲取贖款時，以優勢警力逮捕謝姓等4名犯嫌，並救出被害人盧姓弟弟。

盧姓弟弟被救出後告知專案小組，其哥哥及另一鐘姓男子被同批歹徒控制在台南市南區某一民宅內，且曾遭該批歹徒持槍抵住頭部，揚言若拿不到錢，要抓到山上拿槍殺掉。

歸仁警分局隨即會同南區犯罪地點所在之第六分局警方，於16日凌晨0時許，聯手發動攻堅行動，除救出盧姓哥哥及鐘姓被害人外，當場查扣歹徒所有之手機22支、西瓜刀4把、斧頭一把、棍棒一枝、監視器主機1組、商業本票2本、假投資公司印章2枚及假投資契約書等證物。

初步了解，係盧姓兄弟及鐘姓男子等3人，因求職過程發現犯嫌係從事詐欺行為，即拒絕配合，未料即於6月13日深夜11時許即遭到該等犯嫌拘禁，期間遭該歹徒持棍棒毆打、持槍抵頭威嚇，讓他們等人心生畏懼，而不敢反抗。

歸仁分局表示，本案有如柬埔寨虐囚案翻版，歹徒囚禁來應徵者並施予凌虐，分局專案小組目前已安全救出被害人3人，及逮捕謝姓犯嫌17人（11男6女），後續將擴大偵查，釐清有無其他被害人，並依擄人勒贖、私行拘禁、質押人口、詐欺、傷害、恐嚇及組織犯罪條例等罪嫌，移請台南地檢署檢察官偵辦。