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大陸 大陸焦點 特派現場

寧德時代擬提供員工「無息貸款」　支持購置自住商品房

▲寧德時代。（圖／CFP）

▲寧德時代。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電池龍頭「寧德時代」21日晚間公布多項董事會決議，包含擬拿出淨資產的0.3%，向員工提供借款期限最長10年的無息貸款，支持員工購置自住商品房（Commercial housing）。

寧德時代表示，在6月21日召開的第三屆董事會第十九次會議中，董事會同意，為更好地吸引與保留公司所需優秀人才，支持員工實現安家樂業，公司擬為員工提供無息借款。

為保障借款流程申請與審批程序的合規性，特製定《員工借款管理辦法》，適用於公司及其國內下屬全資、控股子公司及分公司，自公司董事會審議通過之日起生效實施。

根據《員工借款管理辦法》，借款人應符合以下基本條件，包含與公司或子公司或分公司簽訂勞動合同且通過試用期的正式員工；申請借款前績效為合格；借款期限內員工須在公司或子公司或分公司就職；無不良個人徵信記錄、未被人民法院列為失信被執行人。

▲寧德時代。（圖／CFP）

而借款人中不包括公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其控股子公司、持有公司5%以上股份的股東。

借款用途主要包括員工本人在工作單位所在地級市或直轄區範圍內購置自住商品房；以及經公司總經理認定的其他特殊借款情形。

《員工借款管理辦法》也提到，公司可向員工提供的借款總額度限額為公司最近一期經審計淨資產的0.3%。在此額度範圍內，員工歸還的借款及尚未使用額度可循環用於後續員工借款申請。因公司所有者權益發生變動，導致借款餘額被動超出前款規定上限的，公司應暫停員工借款。

另外，如果員工在藉款還清前離職（不論出於何種離職原因），應當在離職前一次性償還全部待還借款，且公司有權要求其薪金及報銷等應優先用於償還借款，不足部分由員工本人另行支付，待借款還清後，員工方可辦理離職手續，員工借款金額所產生的利息收入是否需要返還給公司，以藉款協議約定為準。

寧德時代2023年一季度的總資產為6402.0億元人民幣，總負債為4314.8億元人民幣，淨資產為2087.2億元人民幣，依照淨資產的0.3%計算，則寧德時代將拿出6.26億元人民幣供給員工借款。

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