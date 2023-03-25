　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

曾毓群：寧德時代不造車　對新能源車快速增長有信心

▲寧德時代。（圖／CFP）

▲寧德時代。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

動力電池龍頭寧德時代董事長曾毓群24日在業績說明會上表示，對新能源車快速增長抱有信心，電動化率提升大趨勢不變。 同時，曾毓群也強調，寧德時代不會去造車，但會不斷創新商業模式，在電池服務領域進行拓展。

曾毓群提到，新能源車的綜合競爭力已高於燃油車，優質供給持續擠出，「我們對新能源車快速增長抱有信心，電動化率提升大趨勢不變。」

對於電池的未來應用，曾毓群認為，新能源汽車的滲透率不等於電池滲透率，除了乘用車新車的滲透率，其他領域的電池應用未來仍有十倍以上空間，「目前寧德時代的鈣鈦礦電池進展順利，正在按計劃推進。」

▲寧德時代。（圖／CFP）

曾毓群說，截至當前，在全球範圍內，公司已經供貨超百個儲能項目，覆蓋全球45個國家和地區，「未來，低質量、低水平的電池產能重複建設會一哄而散。」

對於固態電池是否會取代液態鋰離子電池成為主流的問題，曾毓群回應，固態電池難以形成有技術可行性和市場競爭力的產品，「前幾年市場期盼的石墨烯電池等某些技術，目前並未見到真正落地。」

外界也對寧德時代會否造車相當好奇，但曾毓群強調，寧德時代在推進CTC，會為造車企業做好基礎工作，「我們不會去造車，同時，我們不斷會創新商業模式，在圍繞電池服務領域進行拓展。」

根據寧德時代2022年年度報告，2022年，公司實現營業收入3285.9億元，同比增加152.07%，歸母淨利潤307.29億元，同比增長92.89%，扣非後的淨利潤為282.13億元，同比增長109.88%。

▲寧德時代。（圖／CFP）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
男生最想娶的職業曝！　被讚「氣質、收入穩」
快訊／下午1點多抵達！　春雷春雨要來了
快訊／財神爺來敲門！　統一發票1、2月中獎號碼出爐
謝和弦宣布「成功戒大麻」！　驚人轉變曝光
狒狒最新畫面！公園悠哉漫步　往六福村方向移動中
按開「Apple ID這畫面」秒被盜！　女星遭騙刷2.4萬崩
LIVE／台中高二生遭6師霸凌！「校內灑白包」輕生　父痛批教

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

曾毓群：寧德時代不造車　對新能源車快速增長有信心

靈隱寺香客「瘋狂放生」害死烏龜！屍體「裝滿整水桶」還撈不完

女子夜夜「狼嚎」難以控制！老公嚇壞...醫曝背後原因

小米Q4淨利大減67.3%　盧偉冰看好下半年手機市場好轉

她貸款375萬斗內直播主「意外身亡」！子女背債崩潰：拜託還我

乳房檢查一半醫生突開門！妹子裸上身「正對走廊」被看光

香港TVB宣布「資遣5%員工」　目標節省10億元開支

前交通局長孫女炫富「家裡存款9位數」！住澳洲開嗆：錢割韭菜來的

從台灣買24支仿真槍　18歲男遭判無期　法庭吼： 用我買的槍打死我

上海春日園遊會　台灣商品超吸睛

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

妹控哥唸「我絕不會交男友」　見妹天真跟著講套路成功XD

解婕翎生日認愛！「我被追走了♥」　曝男友6tan「告白3次」：太狠了

曾毓群：寧德時代不造車　對新能源車快速增長有信心

靈隱寺香客「瘋狂放生」害死烏龜！屍體「裝滿整水桶」還撈不完

女子夜夜「狼嚎」難以控制！老公嚇壞...醫曝背後原因

小米Q4淨利大減67.3%　盧偉冰看好下半年手機市場好轉

她貸款375萬斗內直播主「意外身亡」！子女背債崩潰：拜託還我

乳房檢查一半醫生突開門！妹子裸上身「正對走廊」被看光

香港TVB宣布「資遣5%員工」　目標節省10億元開支

前交通局長孫女炫富「家裡存款9位數」！住澳洲開嗆：錢割韭菜來的

從台灣買24支仿真槍　18歲男遭判無期　法庭吼： 用我買的槍打死我

上海春日園遊會　台灣商品超吸睛

恐怖亂流大晃「托盤飛上天花板」飛機餐灑滿地　機上畫面曝光

壽山動物園狒狒「吃好睡好」爽樣曝　園方讚：了不起！夠狒

住進宜蘭日式園區飯店！穿上最新和服袴看紫藤　笑笑羊咖啡喝下午茶

米可白救援受虐狗「眼珠掉一半」　公園叼回「禮物」她噴淚：是想報答我嗎

大谷翔平雀躍模樣激似「阿拉蕾」　最愛《灌籃高手》自曝像海南的阿神

勞退金入帳！欠款北漂男來電「快來扣存款」　執行書記官嚇一跳

春雷春雨要來了！一圖看雷雨帶進逼　下午1點抵達「警戒區出爐」

中職開季宣傳活動！　「穿棒球服、按讚粉專」可免費入場兒童樂園

快訊／補班日遇見狒狒！現身富岡公園悠閒散步　民眾目睹傻眼

新案太貴！屏東1字頭可買10年內大樓　交易量逆增近1成

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

大陸熱門新聞

她貸款斗內直播主後逝！子女見債崩潰

男從台灣網購假槍遭判無期　法庭怒吼

前交通局長孫女炫富！嗨喊家產9位數

乳房檢查醫突開門！女怒上空被看光

女疑1原因「隱居深山」　母：8年沒找到

香客狂放生害死烏龜　屍體裝滿整水桶

女子夜夜「狼嚎」難以控制！醫曝背後原因

一個不剩！Marvell中國研發團隊傳全被裁

路人驚見妙齡女深山流浪！母接到消息：是失蹤8年愛女

婦拍玻璃挑釁狒狒　牠秒暴衝猛撞

正妹泰國旅遊神祕失蹤21天！最後對話閨蜜急報警

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

13歲妹遭校園霸凌囚禁虐打5天　施暴者母冷血：該賠就賠

小米Q4淨利大減67.3%　盧偉冰看好下半年

更多熱門

相關新聞

中華e-Veryca小改款資訊曝

中華e-Veryca小改款資訊曝

中華三菱（Mitsubishi）曾預告今年將推出3款新車，包括Eclipse Cross PHEV、小改款Zinger、小改款e-Veryca商用電動車等，而在去年送測後，最近也傳出e-Veryca商用電動車的消息，預計將有3車型，並且在加大電池容量下，續航力最高可達309公里。

電電公會籲加速簽台印FTA ：印度即將起飛

電電公會籲加速簽台印FTA ：印度即將起飛

2040年新售汽機車電動化！交部將設6500充電樁　「電動車更平價」

2040年新售汽機車電動化！交部將設6500充電樁　「電動車更平價」

歐盟提議2035放行合成燃料車販售

歐盟提議2035放行合成燃料車販售

BMW大量註冊「48個新車名」

BMW大量註冊「48個新車名」

關鍵字：

寧德時代電池電動車新能源車曾毓群

讀者迴響

熱門新聞

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

AV女優拍片「突大量血崩」！　

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

台中某高中霸凌大事記！　高中生「校內灑白包」後輕生

8銀行拚場「6000元放大術」！優惠一次看　最狂變6萬

他「驚見1幕」超級不像補班日！網笑：只有你上班

更多

最夯影音

更多
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面