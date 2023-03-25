曾毓群：寧德時代不造車　對新能源車快速增長有信心

▲寧德時代。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

動力電池龍頭寧德時代董事長曾毓群24日在業績說明會上表示，對新能源車快速增長抱有信心，電動化率提升大趨勢不變。 同時，曾毓群也強調，寧德時代不會去造車，但會不斷創新商業模式，在電池服務領域進行拓展。

曾毓群提到，新能源車的綜合競爭力已高於燃油車，優質供給持續擠出，「我們對新能源車快速增長抱有信心，電動化率提升大趨勢不變。」

對於電池的未來應用，曾毓群認為，新能源汽車的滲透率不等於電池滲透率，除了乘用車新車的滲透率，其他領域的電池應用未來仍有十倍以上空間，「目前寧德時代的鈣鈦礦電池進展順利，正在按計劃推進。」

曾毓群說，截至當前，在全球範圍內，公司已經供貨超百個儲能項目，覆蓋全球45個國家和地區，「未來，低質量、低水平的電池產能重複建設會一哄而散。」

對於固態電池是否會取代液態鋰離子電池成為主流的問題，曾毓群回應，固態電池難以形成有技術可行性和市場競爭力的產品，「前幾年市場期盼的石墨烯電池等某些技術，目前並未見到真正落地。」

外界也對寧德時代會否造車相當好奇，但曾毓群強調，寧德時代在推進CTC，會為造車企業做好基礎工作，「我們不會去造車，同時，我們不斷會創新商業模式，在圍繞電池服務領域進行拓展。」

根據寧德時代2022年年度報告，2022年，公司實現營業收入3285.9億元，同比增加152.07%，歸母淨利潤307.29億元，同比增長92.89%，扣非後的淨利潤為282.13億元，同比增長109.88%。