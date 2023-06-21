府會開戰！李四川下令公務員別到記者會　民眾黨暴怒要蔣市府道歉

▲台北市議會民眾黨團不滿副市長李四川指示，市府局處公務員不得參加記者會，要求李四川到場說明。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會民眾黨團15日召開記者會，結果公務員被市府高層要求不得參與，引爆府會戰火。民眾黨團21日痛批，該市府高層就是副市長李四川，質疑蔣市府藐視議會，李四川則稱「不要為難局處同仁」，再惹怒民眾黨；最後議長戴錫欽裁示，議員召開記者會，市府仍有義務派員參加，至於李四川或市長蔣萬安要不要道歉，則由市府自行決定。

民眾黨團在6月15日上午10時在議會召開「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑 蔣市府請別柯維拉」記者會，結果開始前30分鐘，公務員私下透露，被「市府高層」要求不能出席，引發民眾黨團不滿；而台北市政府發言人殷瑋當時稱，台北市基層公務員依法行政，也都很辛苦工作，實在不適合強迫他們到記者會上，去評論其他跨黨派議員的決議。

▲民眾黨團15日召開「蔣市府請別柯維拉」記者會，有「市府高層」在記者會前30分鐘下令，公務員不得出席。（圖／台北市議會民眾黨團提供）

台北市議會21日下午召開臨時大會，民眾黨台北市議員張志豪表示，民眾黨召開北藝、悠遊卡、教育基金爭議的記者會，目的是創造機會，讓各局處跟議員間有公開透明管道跟溝通機會，好好討論市政問題，可以由負責局處首長或負責人親自說明清楚，同時解決市民心中疑慮。

張志豪提及，很遺憾的是，就在記者會舉行前30分鐘，由李四川親自下令，不准府會同仁參加記者會，「這是過去8年甚至更久以來沒發生的事情，我感到非常遺憾跟憤怒。」他質問，副市長下令市府局處不讓市議員監督，用這種粗暴方式逃避討論、逃避監督，帶頭破壞府會和諧，然後讓發言人出來噴垃圾話，帶頭藐視議會，是市府團隊應該對市民的態度嗎？

副市長本來不用到議會臨時大會，但民眾黨團依照議事程序邀請李四川說明，因此早早在議事廳後方小房間等待的李四川，也直接走上備詢台回應。李四川提及，民眾黨所稱的記者會，是要說「請蔣市府不要柯維拉」這個議題，且在北藝部分，市府已依照規定辦理追加預算，在議會委員或做成決議，悠遊卡興櫃案和教育基金，蔣萬安也有於總質詢做答覆。

李四川強調，因上述原因，他認為局處同仁在記者會上也不能表達什麼樣意見，所以記者會前一天就請府會聯絡人向民眾黨報告，「是不是別為難局處參與同仁？」假設這場不是記者會，而是協調會或要澄清的部分，市府都很樂意，但此案在議會有做成決議，「對於這次記者會，如果我們處理有精進空間，我們會檢討跟精進，謝謝大家。」

但只見張志豪還要再發言時，希望李四川留下來回應，結果李四川直接離開備詢台，直言自己是來說明、不需要回應備詢。見狀，民眾黨台北市議員陳宥丞痛批，這就是蔣市府在完全執政的狀況下，表達對民意監督最直接的反應，套一句國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧所言，前市長柯文哲就算意識形態不同，只要監督有道理，柯市府也從來不會不理。

陳宥丞也攤開自製的時間序表，以及蔣萬安、李四川4月9日參加國民黨團共識營，與李四川6月17日參加前高雄市長韓國瑜生日會等照片，痛罵蔣市府完全藐視議會，「如果蔣市府可以帶局處首長跟副市長在週末假日到國民黨團報告，上班時間不出席民眾黨記者會，是什麼意思？」

▲李四川指示不出席記者會時間序。（圖／陳宥丞提供）

此時，國民黨台北市議員汪志冰大罵一句「本來就不行！」徹底引爆陳宥丞怒火，回嗆「如果是柯文哲這麼做，你們早就翻臉了，大聲什麼啦！」民眾黨等李四川的電話，希望對方能親自來說明，也盼府會關係好好協調，沒想到李四川沒時間理民眾黨，反而跑去陪韓國瑜過生日，「如果民眾黨團讓你們這樣通過，代表所有議員監督、記者會，局處首長都不用說明。」

而民進黨台北市議員李建昌幫腔，認為這是蔣市府對台北市議會宣戰，建議議員們針對蔣市府列的議程、新議案全面杯葛到底。民進黨台北市議員洪健益也說，過去只有前議員童仲彥因污辱前市長郝龍斌的太太，所以郝龍斌要求所有局處不准參加其會勘、協調會，但今天是連記者會都不參加，難道市府連在記者會說明都不願意嗎？

民眾黨團總召黃瀞瑩提出3點，要求蔣市府給予交代，第一，希望蔣萬安市府團隊向藐視議會行為道歉；第二，希望市府針對拒絕出席記者會行為提出書面報告，送給所有議員辦公室；第三，希望市府承諾未來對於全體台北市議會議員，不可以規避監督，索資答覆內容應該符合法規，公開透明、如實回答。

最後，議長戴錫欽裁示，民意監督市政府，本來就有很多不同面向，議場質詢答覆、審查預算跟法案，還有出席記者會，都是在廣泛監督範圍之內，所以只要議員召開記者會，跟市政議題相關題目，「市府本來就有義務必須派員參加。」至於層級多高、派何人出席，就尊重市府決定。

戴錫欽提及，對於議員訴求蔣市府道歉，這點尊重市府，不管是李四川還是蔣萬安要不要道歉，都由市府做決定，且該事情的原委，希望市政府能提出書面報告給予所有議員說明，後續對於所有議會相關和與法令監督，市府當然要全面配合。

而李四川也於大會進入一讀會時離開議場，被問到針對議長裁示內容，李四川表達「尊重議會所有決定」。媒體追問，市府會不會道歉？李四川直言，「我認為我們沒有需要道歉。」因為事前就有向民眾黨做報告，並不是沒有跟對方說，「不要讓我們同仁這麼為難，我只是這樣想而已，我當40年公務員，也許比較袒護公務員，但我知道公務員的心聲。」

至於若未來遇到類似狀況？李四川回應，既然議長已經裁示，所有狀況大概都必須來，那市府就一定會來，「原則上我們來，就只能表達說我們尊重議會的決定。」

▼台北市副市長李四川受訪。（圖／記者陳家祥攝）