侯友宜民調如何向上衝？　郭正亮出招：出擊要快！

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選2024總統大選，近日民調卻直直掉，在藍綠白三腳督下支持度墊底，引來各界關注。對此，前立委郭正亮說，侯友宜目前要先穩住基本盤，變成第二後，再吸引中間選民，而且出擊跟回手的動作都要快。

郭正亮在《盧秀芳辣晚報》指出，侯友宜原來的團隊都是公務員，應該要把國民黨人才拉進競選團隊，現在公務員為主，打法都是過去市政打法，因為他兩任市長都太好選了，憑著上任新北市長朱立倫累積的政績，基本上完全沒有逆勢這件事，都是順風球，政治人物最容易困在成功的經驗，你會走不出來，以為這樣打就會贏。

郭正亮認為，地方選舉跟中央選舉不一樣，總統大選講究是路線、政策、價值的對決，不是侯友宜熟悉打法，他現在碰上民眾黨的柯文哲，跟鯊魚一樣很靈活，這個口才侯友宜學不來，現在三個人選，侯友宜首先要穩住基本盤，國民黨再怎麼差也會有三成，但侯友宜現在只拿國民黨支持者65％，另外一位總統參選人賴清德在民進黨的盤都拿到85％。

郭正亮指出，兩岸對話交流是有用的，這是侯友宜可以得分的部分，這時候還要糾結說要爭取中間選民，但沒有基本盤絕對沒有中間選民，要先強穩住基本盤，變成第二，因為中間選民有一半都是大西瓜選民，你沒有那個勢別人不會靠出來，出擊跟回手要快。