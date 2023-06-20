Google Play又出現惡意App　取得位置、盜取聯絡人資料

▲Google Play上又出現兩款惡意App。（圖／路透社）

記者陳俐穎／綜合報導

安卓平台上又出現了兩款惡意App，資安機構發現，有兩款上架Google Play商店的App中含有惡意程式，分別為「nSure Chat」與「iKHfaa VPN」，這兩款App在用戶手機中，可以取得聯絡人、位置資訊等等，侵害用戶隱私。

根據資安機構CYFIRM調查，這兩款App都來自「SecurITY Industry」發行商，一開始應用程式便會要求用戶授予位置存取的權限，獲得同意後，就使用惡意軟體，持續蒐集精確位置權限與聯絡人資訊等等。

根據報告指出，這項秘密攻擊，可能與亞洲區域的印度駭客組織 DoNot有關，並且發現，攻擊者使用的策略發生了變化。現在不再使用包含有害連結或檔案的網絡釣魚電子郵件，而是通過 WhatsApp 和 Telegram 等平台進行有針對性的消息攻擊。受害者通過個人訊息被引導至 Google Play 商店，下載有害的App。

目前Google Play 商店平台上仍可以看見「nSure Chat」 ，而已經將「iKHfaa VPN」下架，如果有下載這兩款App的用戶要盡快移除，以免隱私被看光光。