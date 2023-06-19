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打破慣例！習近平會見布林肯「獨坐主席位」　美中官員分坐兩旁

文／中央社

中國國家主席習近平今天下午在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯。據央視畫面，習近平端坐在橫排中央的主席位，包括布林肯在內的美中官員則分坐左右兩直排，與以往他和外賓左右對坐的方式迥異。

習近平與布林肯（Antony Blinken）是在下午4時30分會見，外媒與中國媒體拍下了兩人握手的照片，而央視還播出了習近平在會見時的開場致辭，並呈現上述的畫面。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國家主席習近平或面。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平會見布林肯獨坐主席位，美中官員分坐兩旁，與以往他和外賓左右對坐的方式迥異。（圖／達志影像／美聯社）

根據畫面，習近平向布林肯說，中共中央外辦主任王毅及國務委員秦剛和你（布林肯）進行了長時間會談，雙方討論「坦誠深入」，中方「表明了立場」。雙方同意共同落實好他與美國總統拜登（Joe Biden）在峇里島達成的共識。雙方在一些具體問題上取得進展，達成共識，「這很好」。

習近平又說，國與國交往「在乎尊重，以誠相待」，希望「國務卿先生」（布林肯）這次訪中，能夠為穩定中美關係，多發揮積極作用。

▲▼2018年時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪中，蓬佩奧與習近平兩人的位置在圓弧形最前端的兩張沙發。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪中，蓬佩奧與習近平兩人的位置在圓弧形最前端的兩張沙發。（圖／達志影像／美聯社）

外界發現，中國方面為習近平與布林肯會見的座位安排方式，與以往大不相同。今天的現場會議桌安排成「ㄇ」字型，習近平端坐在橫排中央的主席位，美中官員則各由布林肯、王毅領軍分坐左右兩直排。

而以往習近平會見單一國家外賓時，若採會議形式，會議桌多半擺放成左右兩直排，習近平則坐在直排居中的位置；若是一般會見，則呈圓弧型擺放沙發，最前端的兩張沙發是習近平及來訪賓客中位階最高者的座位。

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