幼兒園通知「不餵藥」！家長炸鍋　北市教育局長：依規定要餵

記者楊惠琪／台北報導

新北市幼兒園餵藥案延燒全台，中華民國幼教聯合總會號召全台幼兒園所，在尚未釐清事情真相之前，「暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為」。昨已有部分縣市幼兒園發給家長「不餵藥」通知，讓家長不知所措。台北市教育局長湯志民今（20日）表示，餵藥是教保服務的一環，幼兒園應該依法提供託藥服務，依規定就是要協助幼童用藥。

臉書社團「幼兒園大小事」昨陸續有家長發文，收到學校「不餵藥」的通知，部分園所甚至直接轉發幼教總會的聲明給家長，要求家長看完後簽名。引發網友討論，「要逼死雙薪家長嗎」、「今天也收到老師告知不再餵藥」、「學費怎麼算？退費機制也一起寫出來」。





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▲有家長在網路分享收到幼兒園轉發的「暫停餵藥」通知，要求家長閱畢簽名。（圖／翻攝網路）

湯志民今出席台北市私立幼兒園學費差額補助記者會，針對有部分幼兒園發出「暫停餵藥」通知做出回應。他說，依據「幼兒教育及照顧法」第12條規定，託藥措施就是教保服務的內容之一，是幼兒照顧的一部份，依規定就是要接受家長的委託，協助幼兒用藥。

湯志民表示，幼教工作的確辛苦，但託藥措施一直都是教保服務的一環，只要幼兒園依據「幼兒教保及照顧服務實施準則」第11條規定，確實訂定相關託藥措施，而在協助幼兒用藥時，以醫療機構所開立的藥品為限，用藥途徑不得以侵入方式，並確實核對藥品、藥袋內容，依所載方式協助用藥，不至於發生紛爭。