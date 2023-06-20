　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

側寫／侯友宜「誠意」通過台大補考　反手殺賴清德「台獨金孫」

▲▼侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨（19）晚赴台大參加「校園總統馬拉松」，這場被視為政大場的補考，引發相當多關注。而相較8日政大場被外界質疑實問虛答，問A答B，侯友宜昨晚已不只懂得接球，更懂得反手殺球，趁機暗酸柯文哲「5大弊案都沒解決」，也嗆賴清德「台獨金孫」沒本事修改憲法。整體而言，侯友宜對學生提問真誠回應，語調時而激昂高亢，展露出漢子的氣魄，顯見這次「補考」確有進步。

亞太青年協會、台大政治系學會舉辦「校園總統馬拉松」活動，5月28日邀請民進黨賴清德、民眾黨柯文哲參加，但侯友宜當天南下拜會地方要角，故改在昨晚「補考」。昨晚7時30分侯友宜準時入席，現場座無虛席、近乎爆場。侯特地感謝主辦方再次給予機會，而他在現場遇到一位日前曾參與政大場的同學，侯亦展現低姿態，稱上次沒有回答好這位同學的問題，感到很抱歉，而這次看到他再來，就感到很開心。

不諱言，上回政大場學生提問時，侯友宜表現平淡，因此這次與立委陳以信「閉門演練」，陳也正是昨晚台大場的提問主持人。在整個提問環節，陳以信試圖「指揮交通」，要求學生每次提問以2個主題為限。儘管提問數量受限，但多數同學都願意謹守安排，而被點到提問的學生，多數問題都很尖銳，包括辣問「民調疲軟是否有棄保效應」、「民調疲軟會否禮讓郭台銘或柯文哲，以促成政黨輪替」、「萬一落選是否辭市長」、「一個私幼餵藥案都處理不好，如何能治理國家」、「侯自己有那麼多房子，囤房稅不是從新北開始課徵10%」、「是否恢復特偵組查緝貪瀆」、「如何肅清網軍」...等。

▲▼侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

▲學生犀利提問，侯友宜則認真作筆記應對。（圖／記者李毓康攝）

面對這麼多尖銳問題，侯友宜幾乎都採直球對決，而在美中台關係上，亦強調台美同盟關係以及兩岸和平交流的重要性，並透露AIT主席羅森伯格日前邀約他到美國訪問，進而公開承諾將慎重挑選時間訪問美國。就算面對「落選是否辭市長」這個尷尬的假設性問題，侯友宜本人還是笑笑回答，強調會幫新北持續爭取建設，並已規劃至2030年。

針對學生提問兩岸議題，侯雖仍依選戰策略不談九二共識，亦一度口誤自稱1993年是第一個到中國的「公安」，可他還是盡力論述「4個堅持」：中華民國憲法、民主自由、人民福祉、兩岸和平。同時侯友宜還反嗆「蔡英文不敢說，我敢說！」重申2024大選是戰爭與和平的選擇，並允諾會創造兩岸和平穩定。

除此之外，侯趁隙反殺對手，痛批柯文哲台北市長任內「5大弊案都沒解決」，而他當選，會重啟特偵組查民進黨8年弊案，也嗆賴清德，強調自己反對台獨是因為憲法中沒有「台獨」兩個字，如果有本事，請「台獨金孫」來改，這要全民決定，不是誰說了算。

整體而言，相較政大場挨批實問虛答，侯友宜這次盡量有問必答，事前也花了許多時間準備，想要用「誠意」來應答。像是引用布袋戲或動漫金句「世事如棋、乾坤莫測」、「現在放棄，比賽就結束了」，儘管跟當今學生有代溝、欠缺共鳴，但仍突顯侯事前做了準備。

綜合以上，除了少數「公安」口誤之外，在台大這場「補考」中，確實讓外界感受到，侯友宜內心存有想要進步的誠意，表現比政大場好。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／10億財富女神王宥忻哽咽　突宣布離婚
自曝摸學妹！　他引黃子佼驚句「你們都沒祕密嗎」被罵爆
快訊／台中議員國道出車禍！　BMW全毀
「最短命夜市」即起停業！　網友：只逛過1次
演藝圈清流被點還有他！　網笑「總是拈花惹草」
黃子佼起生理反應！　受害女嚇哭：抓我的手移到下面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

苗博雅諷侯友宜演講靠陳以信　他反嗆：怎麼不酸蔡英文讀稿姬

加速審理死刑案？　大法官被提名人：妥速進行、當然不能夠拖

狂攻侯友宜！柯文哲嗆普篩違反醫學常識　再酸論述抄襲：歡迎來抄

「我還懷疑柯文哲長期抄襲國民黨政見」　曾銘宗回擊陳智菡：認真點

懲戒法院院長涉性騷「閃退」　大法官被提名人：退休不影響究責

布林肯訪中影響台美合作？　鄭文燦：都在既定軌道上

通勤月票中央地方加碼宣傳　鄭文燦：北北基桃上看60萬人購買

側寫／侯友宜「誠意」通過台大補考　反手殺賴清德「台獨金孫」

媒體人評侯友宜台大演講至少70分　美中不足是沒有「做自己」

批藍營讓餵藥案泛政治化　鄭文燦：沒必要以孩童健康為犧牲品

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

孟耿如堅強發聲「我們是一家人」　強忍眼淚：會一起面對，一起彌補

苗博雅諷侯友宜演講靠陳以信　他反嗆：怎麼不酸蔡英文讀稿姬

加速審理死刑案？　大法官被提名人：妥速進行、當然不能夠拖

狂攻侯友宜！柯文哲嗆普篩違反醫學常識　再酸論述抄襲：歡迎來抄

「我還懷疑柯文哲長期抄襲國民黨政見」　曾銘宗回擊陳智菡：認真點

懲戒法院院長涉性騷「閃退」　大法官被提名人：退休不影響究責

布林肯訪中影響台美合作？　鄭文燦：都在既定軌道上

通勤月票中央地方加碼宣傳　鄭文燦：北北基桃上看60萬人購買

側寫／侯友宜「誠意」通過台大補考　反手殺賴清德「台獨金孫」

媒體人評侯友宜台大演講至少70分　美中不足是沒有「做自己」

批藍營讓餵藥案泛政治化　鄭文燦：沒必要以孩童健康為犧牲品

住戶清早無水可用...驚見「5顆水錶遭拔光」！竊賊竟是水電工

幼兒園通知「不餵藥」！家長炸鍋　北市教育局長：依規定要餵

《D.P2》播出時間終於公開了！　丁海寅：更有密度、深度的故事

快訊／10億身價女星「宣布痛斬12年婚姻」　哽咽曝原因

波蘭議員當面要蔡英文解決「波波牙醫」！本土牙醫團體嚴正抗議

小學生放學撞見外星人轟動全日本！　「甲府事件」當事人回應了

苗博雅諷侯友宜演講靠陳以信　他反嗆：怎麼不酸蔡英文讀稿姬

頻繁受傷又狀況不佳　37歲唐納森恐離開洋基或退役

玄彬12張奶爸真實居家照曝光　窩沙發耍廢＋優雅喝酒粉絲喊：一起躺

貓頭鷹「倒頭栽」插土裡！男大生嚇傻急救援　獸醫一檢查卻笑了

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

學生再逼問「落選是否辭市長」　侯友宜這樣答

館長號召716凱道大遊行！　侯友宜、柯文哲全表態了

侯談國防、國政論述　柯辦批抄襲

曾代表民眾黨選市議員　他酸MeToo是「女權自助餐」：我Ｘ你的

台灣民意基金會民調：賴清德36.5％、侯友宜20.4%墊底

侯友宜台大學生座談爆口角　國發所校友爆氣嗆陳以信主持不公

總統民調淪老三將「讓給郭台銘選」？　侯友宜：打死不退

雲林綠議員批張麗善收割農保修法　凌濤、邱良閱看不下去隔空回嗆

汐止幼童未檢出BZD　賴品妤轟侯友宜子弟兵

迎戰台大生稱「我有一個夢」　侯友宜轟賴清德意識形態分裂台灣

「上任就恢復特偵組」　侯友宜：當總統立刻查民進黨8年弊案

領10萬現金偷放59張假鈔爆爭議　合庫銀：全力配合司法調查

7元愛文芒果冰沙全台107門市限定搶

台灣民意基金會民調：52.8％認同中國最愛侯友宜

更多熱門

相關新聞

賴清德拋「念私大補助2.5萬」政見　教部：59.1萬名私大生都受惠

賴清德拋「念私大補助2.5萬」政見　教部：59.1萬名私大生都受惠

副總統賴清德今（20日）在朝陽科大演講時，認為政府有責任縮短念公私立大學學費落差，研議縮短差距至少5成、大約2.5萬元，對此，教育部指出，定額補助私立大專學雜費助學方案規劃將朝向「預算全額政府支應、拉近公私立大專學雜費差額、照顧經濟弱勢」原則來進行規劃，預估受益學生將達到47.3萬人，加上原來各類學雜費減免、各部會獎助學金的受益學生，全體59.1萬名的私立大專學生都能照顧到。

加速審理死刑案？　大法官被提名人：妥速進行、當然不能夠拖

加速審理死刑案？　大法官被提名人：妥速進行、當然不能夠拖

柯狂攻侯　嗆普篩再酸論述抄襲

柯狂攻侯　嗆普篩再酸論述抄襲

「我還懷疑柯文哲長期抄襲國民黨政見」　曾銘宗回擊陳智菡：認真點

「我還懷疑柯文哲長期抄襲國民黨政見」　曾銘宗回擊陳智菡：認真點

媒體人評侯友宜台大演講至少70分　美中不足是沒有「做自己」

媒體人評侯友宜台大演講至少70分　美中不足是沒有「做自己」

關鍵字：

國民黨賴清德侯友宜民進黨

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

更多

最夯影音

更多
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面