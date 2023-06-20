側寫／侯友宜「誠意」通過台大補考　反手殺賴清德「台獨金孫」

▲侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨（19）晚赴台大參加「校園總統馬拉松」，這場被視為政大場的補考，引發相當多關注。而相較8日政大場被外界質疑實問虛答，問A答B，侯友宜昨晚已不只懂得接球，更懂得反手殺球，趁機暗酸柯文哲「5大弊案都沒解決」，也嗆賴清德「台獨金孫」沒本事修改憲法。整體而言，侯友宜對學生提問真誠回應，語調時而激昂高亢，展露出漢子的氣魄，顯見這次「補考」確有進步。

亞太青年協會、台大政治系學會舉辦「校園總統馬拉松」活動，5月28日邀請民進黨賴清德、民眾黨柯文哲參加，但侯友宜當天南下拜會地方要角，故改在昨晚「補考」。昨晚7時30分侯友宜準時入席，現場座無虛席、近乎爆場。侯特地感謝主辦方再次給予機會，而他在現場遇到一位日前曾參與政大場的同學，侯亦展現低姿態，稱上次沒有回答好這位同學的問題，感到很抱歉，而這次看到他再來，就感到很開心。

不諱言，上回政大場學生提問時，侯友宜表現平淡，因此這次與立委陳以信「閉門演練」，陳也正是昨晚台大場的提問主持人。在整個提問環節，陳以信試圖「指揮交通」，要求學生每次提問以2個主題為限。儘管提問數量受限，但多數同學都願意謹守安排，而被點到提問的學生，多數問題都很尖銳，包括辣問「民調疲軟是否有棄保效應」、「民調疲軟會否禮讓郭台銘或柯文哲，以促成政黨輪替」、「萬一落選是否辭市長」、「一個私幼餵藥案都處理不好，如何能治理國家」、「侯自己有那麼多房子，囤房稅不是從新北開始課徵10%」、「是否恢復特偵組查緝貪瀆」、「如何肅清網軍」...等。

▲學生犀利提問，侯友宜則認真作筆記應對。（圖／記者李毓康攝）

面對這麼多尖銳問題，侯友宜幾乎都採直球對決，而在美中台關係上，亦強調台美同盟關係以及兩岸和平交流的重要性，並透露AIT主席羅森伯格日前邀約他到美國訪問，進而公開承諾將慎重挑選時間訪問美國。就算面對「落選是否辭市長」這個尷尬的假設性問題，侯友宜本人還是笑笑回答，強調會幫新北持續爭取建設，並已規劃至2030年。

針對學生提問兩岸議題，侯雖仍依選戰策略不談九二共識，亦一度口誤自稱1993年是第一個到中國的「公安」，可他還是盡力論述「4個堅持」：中華民國憲法、民主自由、人民福祉、兩岸和平。同時侯友宜還反嗆「蔡英文不敢說，我敢說！」重申2024大選是戰爭與和平的選擇，並允諾會創造兩岸和平穩定。

除此之外，侯趁隙反殺對手，痛批柯文哲台北市長任內「5大弊案都沒解決」，而他當選，會重啟特偵組查民進黨8年弊案，也嗆賴清德，強調自己反對台獨是因為憲法中沒有「台獨」兩個字，如果有本事，請「台獨金孫」來改，這要全民決定，不是誰說了算。

整體而言，相較政大場挨批實問虛答，侯友宜這次盡量有問必答，事前也花了許多時間準備，想要用「誠意」來應答。像是引用布袋戲或動漫金句「世事如棋、乾坤莫測」、「現在放棄，比賽就結束了」，儘管跟當今學生有代溝、欠缺共鳴，但仍突顯侯事前做了準備。

綜合以上，除了少數「公安」口誤之外，在台大這場「補考」中，確實讓外界感受到，侯友宜內心存有想要進步的誠意，表現比政大場好。