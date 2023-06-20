「你忘了世上還有愛」吳若權喊話黃子佼：沒人是聖人！再勇敢一次

記者陳俊宏／綜合報導

黃子佼被踢爆性騷擾未成年少女，他錄影片認錯道歉，但同時毀滅性大爆料13名藝人黑料，也因情緒不穩、使用利器傷己送醫，據傳已甦醒。對此，作家吳若權今天（20日）凌晨向黃子佼溫暖喊話，沒有人是聖人，你很可能忘了世界上還有愛，「你已經主動讓大家看到你的軟弱，接下來，試著為了別人（曾經的受害者、你的家人與女兒）再勇敢一次。」

▼黃子佼19日錄影片道歉認錯。（圖／翻攝黃子佼臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳若權在臉書說，基於過去幾次工作上的交會，「我能感覺此刻的你，是孤單無助的。於是，我試著了解你——毀滅式拖眾人下水，失去理智的行為背後，是內心有多大的恐懼與不安？承認我很爛，但其實你們都好不到哪裡去，是內心有多少的委屈與悔恨？」

吳若權指出，「一段（或可能還有其他幾段）不堪提起的往事，被受害的當事人揭穿，導致人設翻車之後，自認為已經改過向善的你，覺得所有努力都白費，於是玉石俱焚。好像一個雖然沒有受到法律制裁，但多年來已經把自己當作更生人，對於洗白的前功盡棄，頓時再度陷入沒有希望的無底深淵。既然，放棄比努力容易，那就大家一起死吧！」

▼黃子佼毀滅性大爆料13名藝人黑料。（圖／記者許力方製）



吳若權提到，社會輿論的指控，比起遲來的法律正義，絲毫不遜色，坐牢都還有刑期屆滿出獄的指望；品格的汙點，對於後來懂得愛惜名聲的公眾人物而言，是一生都要背負的羞辱，甚至擔心從此失去工作、失去地位、失去一切。

「此刻，你很可能忘了世界上還有愛，也很可能對於被原諒不敢抱以期待。」吳若權寫道，「想以死相脅的潛意識裡，不只是杜悠悠眾口，而是多麼痛恨那個犯錯的自己，因此一時衝動地企圖親手殺了他。」

吳若權表示，「但日子還要繼續啊，過去傷害多少人，就有多少懺悔與彌補需要承擔，多少原諒需要去努力懇求。或許，那些錯誤都是在自己感覺童年不被愛的情況所犯下；如今擁有幸福的家庭與妻女，是不是可以漸漸用付出愛，來填補內心不被愛的空洞，而慢慢生出新的勇氣來。」

▼吳若權向黃子佼喊話，「試著為了別人（曾經的受害者、你的家人與女兒）再勇敢一次」。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



吳若權說，「儘管，那個空洞真的巨大到始料未及，之前你以為功成名就可以掩蓋；經過這些事件，跌進萬丈深淵，害怕會粉身碎骨的恐懼，終於讓你和你感覺不被愛的內在小孩，再次相遇。能不能試著對他說：我要陪你學著長大，就像你決心要好好陪著女兒長大一樣。」

吳若權指出，「即使你覺得自己可能不是一個完美的父親，但至少你可以讓女兒得到完整的愛。等她長大之後，就算看到這些新聞，也會試著了解與諒解，一個父親過去也會有自己無能為力的時候，就像你有一天也能試著了解與諒解，你的母親當年也可能對自己感到無能為力。」

「沒有人是聖人」，吳若權認為，但與人相處時，彼此都期待真心以待，不能真心以待的時候，其實都是因為內心的恐懼而建立偽裝的高牆，一心想要掩飾自己的軟弱，「而今，你已經主動讓大家看到你的軟弱，接下來，試著為了別人（曾經的受害者、你的家人與女兒）再勇敢一次。認錯、道歉、彌補真的很不容易，但其實你已經出發！」

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980

▼黃子佼性騷風波時間表。（圖／記者田瑋瑋製）

