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網購迷迭香驚爆28種農藥違規！「這7種」不得檢出　最高裁罰金額曝

▲▼台北市「食代嚴選網站(網購平台)」販售的迷迭香遭驗出28種農藥違規，21種超標、7種禁用。（圖／食藥署提供）

▲台北市「食代嚴選網站(網購平台)」販售的迷迭香遭驗出28種農藥違規，21種超標、7種禁用。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（19）日公布3-4月農產品農藥殘留檢驗，有92件不合規定，其中台北市「食代嚴選網站(網購平台)」販售的迷迭香遭驗出28種農藥違規，21種超標、7種禁用，最高可依《食安法》裁處6萬至2億元。

食藥署與地方政府衛生局共同執行「112年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，3-4月總計抽驗849件農產品進行農藥殘留檢驗，其中757件符合規定(合格率89.2%)，另有92件不符合規定之農產品，已由地方政府衛生局後續處辦，針對可溯源之國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理。

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食藥署公布資料顯示，不合格迷迭香驗出的違規農藥分別為百利普芬、撲滅寧、克凡派、氟克殺、福多寧、第滅寧、待克利、氟大滅、二福隆、陶斯松、施得圃、達滅芬、四氯異苯腈、賜派滅、賽普洛、賽芬蟎、大滅松、貝芬替、歐滅松、亞滅培、百克敏、普拔克、氟比來、益達胺、達特南、達有龍、氟尼胺、護汰寧，其中達特南、達有龍、歐滅松、大滅松、賜派滅、氟大滅、氟克殺依規定都不得檢出。

食藥署建議民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷、CAS優良農產品及溯源農糧產品追溯條碼(QR-code)等可溯源農產品標章者或信譽良好之商家，以提升農產品攝食安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

▲▼台北市「食代嚴選網站(網購平台)」販售的迷迭香遭驗出28種農藥違規，21種超標、7種禁用。（圖／食藥署提供）

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