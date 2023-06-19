黃子佼爆「當年喜歡蔡燦得」　鄉民問：她是誰？凍齡甜美舊照曝光

▲蔡燦得5歲就出道了。（圖／翻攝自蔡燦得IG）

記者施怡妏／綜合報導

黃子佼今（19日）遭爆強吻少女和拍對方裸照，在粉絲專頁以3段影片自白有變態傾向、成長過程以及其他藝人的黑料，其中提到「我當年喜歡的是蔡燦得啊」，引起許多網友好奇，誰是蔡燦得？事實上，女星蔡燦得今年48歲，5歲就開始演戲，「甜心寶貝」形象深植人心。

黃子佼在影片中透露，某位姓「ㄐㄧㄚˇ」的，當年在追他，「我當年喜歡的是蔡燦得阿，妳在追我，突然間又分手消失，是怎樣？」

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就有網友在PTT發文，「蔡燦得是誰啊？有紅過？好像有聽過，又好像沒聽過，有沒有老人知道的？」

▲蔡燦得有著甜美的臉蛋。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛指出，「現在還是很美」、「不老女神」、「一個30幾歲就賺到能退休的人」、「現在專攻舞台劇」、「那個笑容超美，而且都不會老」、「她30年來都長這樣，很屌」、「老人才知道沒錯，就演戲的，走可愛路線」、「清新型的」、「看她演得戲長大的」、「沒有整型的天然美女」、「美很久了，只是近年來很少在戲劇圈看到」。

事實上，蔡燦得5歲就開始演戲，拍廣告，曾拍過無數膾炙人口的作品，甜美的形象受到許多人喜愛，包含《全家福》、《佳家福》、《包青天》、《鳥來伯與十三姨》，也當過電台主持人。

▼蔡燦得從小「甜心寶貝」形象深植人心。（圖／資料照／公視）

