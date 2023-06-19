師生互毆處理程序涉違失　監院糾正嘉義市府

▲監察委員葉大華。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

監委葉大華19日表示，嘉義大業國中2019年爆發師生互毆肢體衝突事件，但校方行政調查結果未審酌關鍵證據，得出與司法判決相反結論，調查及處理程序有違失，監院糾正嘉義市政府及大業國中。

葉大華今天透過新聞稿指出，監察院教育及文化委員會15日通過調查報告，糾正嘉義市政府及嘉義市立大業國民中學，建請教育部督同嘉義市政府及大業國中依《行政程序法》規定，就本案未完整查證及應釐清事項重新調查，以維護受害學生權益。

葉大華表示，2019年12月25日嘉義大業國中發生師生暴力互毆衝突，甲師在管教A生過程中，徒手揮拳毆打A生，導致A生頭部外傷、頸部挫傷、臉部挫傷；經嘉義地院2010年刑事簡易判決，認定甲師違反兒少權法，並涉犯刑法成年人故意對少年犯傷害罪等，加重其刑，處有期徒刑4個月。

調查發現，嘉義市政府督導大業國中調查本案及處理程序涉有違失，在2010年6月2日的校園安全事件專案調查報告書，並未審酌甲師相關不當管教的關鍵證據，便認定「查無甲師2019年12月25日揮打A生頭部，但A生有揮拳打甲師」，導致行政調查結果得出與司法判決相反的結論。

葉大華表示，但甲師已在校內協調會、警局筆錄等自承以拳頭毆打A生臉部1拳，並有管教過當等情形；建請教育部督同嘉義市政府及大業國中，依行政程序法規定，重啟調查。

葉大華表示，嘉義市政府及大業國中未能及時釐清事發經過，導致校園衝突事件處理過程逾2年，使A生處於不友善的校園環境，突顯出教育部及嘉義市政府監督及處理密度不足，影響學生受教權及身心健康，有違聯合國兒童權利公約意旨。