勞動部19日研議明年基本工資！確定連8漲　調幅上看3.5％

▲勞動部將於19日召開第二季基本工資審議委員會議。（圖／CTWANT提供）



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勞動部將於周一（19日）召開第二季基本工資審議委員會議，由於物價持續上漲，行政院已核定軍公教明年調薪4％。另據最新消費者物價指數（CPI）、預估經濟成長率來推算，明年基本工資幾乎確定將連8漲，調幅預估3.28％、最高上看3.5％。最終調幅仍待第三季拍板。

勞動部為支持青年就業政策，改善薪資問題，每年持續檢討基本工資，保障初入職場的青年勞工薪資權益，基本工資已連續7年調漲，總調幅近32%，時薪總調幅近47%。

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依據勞動部過去的基本工資審議委員會，過程主要參考經濟成長率與CPI調幅。若以今年兩項預測值作為主要參考，估算出基本工資調幅將落在3.22％至3.57％之間，也就是基本工資月薪為2萬7250元至2萬7342元，時薪為182元至183元；若要完整反應從去年基本工資審議委員會後至今的CPI漲幅，預計基本工資將調整至3.77％，也就是月薪將來到2萬7395元、時薪也將增至183元。

官員表示，目前初步看來，與第一季相較，雖然物價持續上漲，但漲幅稍有和緩；經濟成長率趨緩，但市場展望也有部分認為下半年表現可能比上半年佳，勞動部希望在會議中獲得不同產業的意見。

面臨出口放緩、投資疲弱的經濟下行壓力，台灣今年經濟成長率下修。根據主計總處最新經濟成長率預估，5月再度下修今年經濟成長率至2.04％，為8年來最大衰退幅度；物價仍持續上揚，估今年消費者物價指數上漲率為2.26％，較二月預測值2.16％更高。最大支撐力道就是民間消費成長，主計總處大幅上修1.68個百分點到6.92%，是26年最高成長幅度。

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