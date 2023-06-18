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桃園蓮華寺66週年安座紀念日　鄭文燦贈匾肯定公益寺廟領航者

▲桃園蓮華寺66週年安座紀念日，鄭文燦贈匾肯定公益寺廟領航者

▲桃園蓮華寺66週年安座紀念日，鄭文燦贈匾肯定公益寺廟領航者。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區蓮華寺18日隆重舉辦66週年安座紀念日暨端午孝親公益活動，行政院副院長鄭文燦代表蔡總統贈匾蓮華寺，並與各界貴賓民意代表們為民眾祈福。鄭文燦表示，蓮華寺見証桃園的發展和繁榮，在董事長江衍灝帶領下，長年參與地方公益，是公益寺廟的領航者。

▲桃園蓮華寺66週年安座紀念日，鄭文燦贈匾肯定公益寺廟領航者

▲鄭文燦對地方大小人事物的熟悉度，地方政壇無人能比。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦抵蓮華寺受到數百信眾熱絡歡迎，致詞時更展現對在地大小人、事、物的熟悉，侃侃而談，讓現場許多民眾感覺到已消失一陣子的地方首長親和力，又看見了！鄭文燦說，過去他擔任市長期間，非常喜歡來蓮華寺，感恩音佛祖保佑讓桃園可以平安大建設，也感謝蓮華寺團隊很用心，停車場興建了，活動中心在市政府支持下，也更新完成，蓮華寺見証桃園的進步和發展。

▲桃園蓮華寺66週年安座紀念日，鄭文燦贈匾肯定公益寺廟領航者

而他擔任八年市長期間，許多重大建設陸續推動，包括座落於桃園藝文特區的全國最美的圖書館，現已成為桃園的文化地標，隨著桃園的建設推展開來，人口數也達到230萬人，未來他仍將繼續支持桃園市建設和市府團隊，讓桃園大發展。

▲桃園蓮華寺66週年安座紀念日，鄭文燦贈匾肯定公益寺廟領航者

蓮華寺舉辦66週年安座紀念日暨端午孝親公益活動，也邀請信眾和參與者一同參加了祈福會，感受到祥和與喜悅的氛圍。今天總計有80組的親子報名包粽子活動，有阿嬤帶這孫子、年輕爸媽帶著小孩來體驗，讓孩子們親手製作了傳統的粽子，共度了愉快的時光。立委萬美玲推崇桃園蓮華寺是桃園區重要的寺廟，做公益不落人後，扮演社區關懷據點的重要角色。

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