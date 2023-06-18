台灣智庫論壇聚焦創新　林佳龍：台灣要成為「世界的觀光島」

▲林佳龍昨天出席「創新台灣」論壇。（圖／台灣智庫提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣智庫共同創辦人、總統府秘書長林佳龍17日在台灣智庫第二場「創新台灣」論壇表示，現在是國際政治經濟環境重組的時刻，若整合政府民間資源，瞄準新南向、中東歐、南亞和友邦國家就能佔得先機，將台灣打造為「世界的觀光島」。

台灣智庫「挑戰2032：台灣國家願景與戰略系列論壇」繼第一場「包容台灣」論壇後，第二場「創新台灣」昨天登場，包括林佳龍、國發會主委龔明鑫、文化部次長李連權、智庫榮譽董事長陳博志、中經院董事長曹添旺等政要均出席與會。

林佳龍表示，「創新的台灣」可以透過設定兩大戰略目標來聚焦：打造世界的科技島、世界的觀光島，以科技作為解決人類問題，而觀光作為體驗經濟，本質就是一種創新服務。林指出，貫串「挑戰2032：包容、創新、協和、韌性、安全台灣」五場論壇的是「以人為本」的精神，繼首場「包容台灣」首先提出社會投資型的福利政策投資在「人」，接續在「人才」是「創新台灣」的基礎，激勵個人投入創新創業，進而促成產業、社會的永續發展力量。

林佳龍認為，近年台灣在總統蔡英文推動「5＋2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」的基礎下，台灣產業的聯合艦隊已掌握內外兼修與軟硬結合的基礎，致力供應鏈的數位和淨零雙重轉型，正值國際政治經濟環境重組的時刻，若整合政府民間資源，瞄準新南向、中東歐、南亞和友邦國家就能佔得先機。林說，他在交通部長任內提出「戰略觀光政策三觀」，近期國際觀光客回流，盼從戰略到戰術引領產業轉型，打造台灣成為世界的觀光島，期待未來執政者可以在既有基礎上繼續創新發展，實現Taiwan can help、Taiwan can lead。

龔明鑫指出，前經建會主委陳博志所提出的「綠色矽島」概念，即提到「綠色」是未來的共同價值、「矽島」是台灣的優勢，在蔡總統的帶領下開始發展創新與就業分配，以知識經濟與創新作為核心，如「5+2產業創新計畫」、AIoT數位轉型與新創發展，已都有階段性的成果，「台灣的新創環境已經從沙漠變成雨林」，包括智慧機械與智慧製造的輸出海外，都是各界共同努力的成果，創新台灣與綠色矽島會持續往2050淨零排放的目標前進，盼未來台灣能夠幫助世界、也讓世界來幫助台灣。

陳博志表示，「創新談了幾十年，為什麼還要談創新？」他說，過去將創新視為產業升級的一部分，但其重要性越來越大，過去七年蔡總統、政府都做了很多努力。而近年在談人才引進，陳博志則認為「要更積極、可能要主動去找，像張忠謀董事長是政府去請的」，近期金融在ESG扮演積極角色，他也期待透過法規、實務面的調整，讓金融在創新領域也能更積極。