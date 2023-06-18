柯文哲TVBS民調33%衝第一　侯友宜23％墊底

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統選戰明年1月13日登場，藍綠白誰勝誰負備受關注。根據TVBS最新民調結果，民眾黨總統參選人柯文哲超車藍綠，以33%支持度衝上第一，民進黨總統參選人賴清德則獲30%位居第二，國民黨總統參選人侯友宜23%墊底。

距離總統大選剩下7個月，TVBS調查顯示，在賴清德、侯友宜、柯文哲這三位人選中，柯文哲支持度較5月份調查結果增加一成至33%，支持度由第三名反超，賴清德支持度也增加3個百分點至30%，與柯文哲也相差僅 3個百分點，至於侯友宜支持度則下滑7個百分點至23%，而沒有表示意見的有14%。

進一步交叉分析發現，柯文哲支持度在20-29歲最具優勢，增加15個百分點至58%，高於賴清德的17%及侯友宜的12%；而在30-39歲選民中，柯文哲支持度也上升近兩成至55%，賴清德維持28%，侯友宜則減少7個百分點為12%。40-49歲對柯文哲支持度也有36%，賴清德29%，侯友宜則減少6個百分點至23%。

至於侯友宜在50-59歲中擁有最多支持者，為34%，賴清德29%、柯文哲27%，而賴清德則在60歲以上拿下38%的支持度最高。

政黨傾向方面，民進黨認同者支持賴清德比例略增為80%。值得注意的是，國民黨認同者有73%支持侯友宜，與上次調查相比減少7個百分點，而柯文哲則在國民黨認同者的支持度上增加8個百分點，來到19%，且民眾黨認同者對柯文哲支持度增至90%。

另中立選民對柯文哲支持度增加一成以上，至34%，賴清德支持度略增為20%，侯友宜則略減為21%，有25%未表態。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年6月14日至6月16日晚間18：30至22：00，共接觸1237位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為157位，拒訪率為12.7%，最後成功訪問有效樣本1080 位（市話542、手機538），在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。