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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

波蘭跨黨派國會訪團今來台　外交部：支持台灣民主

▲▼波蘭眾議院外交委員會副主席Barbara Bartuś率國會議員。（圖／外交部提供）

▲波蘭眾議院外交委員會訪團今天抵達台灣。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

時值外交部長吳釗燮訪問歐洲期間，近日才拜訪波蘭，出席華沙經濟大學舉辦的研討會，談論台海政經局勢；外交部18日表示，波蘭眾議院外交委員會副主席Barbara Bartuś率國會議員一行共10人，應邀於6月18日至22日訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎，未來將在既有的良好互動與交流基礎上，持續強化各領域的合作，深化具韌性的緊密夥伴關係。

外交部說明，訪團成員涵蓋波蘭眾議院主要政黨的重量級議員，由9位跨黨派眾議員及其幕僚組成，除團長Barbara Bartuś外，另包括Mieczysław Kasprzak及Joanna Senyszyn「波台國會小組」2位副主席，均為我國重要友人，以訪台的具體行動展現對台灣民主的支持，並將深入瞭解台海情勢、區域安全、台波經貿、科技及援烏合作等議題。

外交部證實，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、拜會立法院、外交部、國家發展委員會、大陸委員會等，並接受吳釗燮款宴，另將參訪新竹科學園區、國立故宮博物院及台北101等重要科技丶文化及政經設施，有助進一步瞭解我國各項發展，以利促進兩國國會交流與雙邊合作。

外交部表示，台波關係近年逐漸升溫，雙邊近年陸續簽署度假打工、航空、免試互換駕照、避免雙重課稅、科學高教合作、刑事司法互助等雙邊協定；波蘭參眾議院93位友台議員本年4月通過決議案支持我國參與世衛組織（WHO）等國際組織；國際疫情爆發期間，波蘭曾捐贈台灣40萬劑疫苗，協助台灣對抗疫情；俄烏戰爭爆發後，兩國更攜手合作協助安置波蘭境內流離失所的烏克蘭難民。

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