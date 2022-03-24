登入台北酷課雲有好康！觀影尋「8」可抽蘋果智慧型手錶

▲北市教育局推出登入台北酷課雲觀影尋「8」，可抽蘋果智慧型手錶等獎品活動 。（圖／台北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北酷課雲瀏覽人次已突破8600萬次，台北市教育局為感謝全國會員對台北酷課雲的喜愛與支持，在即將邁入「8888萬8888」瀏覽人次之際，今天（24日）宣布推出登入酷課雲可抽大獎活動，即日起邀請全台北市會員一起來觀影尋「8」，就有機會獲得包括AppleWatch SE智慧型手錶等獎品，北市學子不要錯過。

北市教育局表示，這次活動對象為台北市公私立國小、國中及高中職會員，從今天起到台北酷課雲首頁，在瀏覽人次達「8888萬8888」的當日23時59分止，只要使用「台北市校園單一身分驗證」帳號登入酷課雲，加入活動專區完成其中一項任務，即可獲得一次抽獎機會，國小至國中會員每人有至多兩次抽獎機會，高中職會員每人最多三次抽獎機會。

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▼北市教育局推出登入台北酷課雲進行觀影尋「8」，可抽蘋果智慧型手錶等獎品活動。（圖／北市教育局提供）

至於活動任務，教育局指出，會員可依自己的教學或學層，觀看台北酷課雲指定學科範圍影片，每找出四個含有「8888」字樣圖卡的影片，可獲得一次抽獎機會，每學層共八支影片，每人最多可有兩次抽獎機會；另高中職會員參與「111年度高職統測考前直播」任一課程，觀看完畢後截圖檢附完整觀看紀錄者，將再獲得一次抽獎機會。

教育局表示，凡是台北市會員成為第8888萬8888瀏覽人次，即可獲得教育局準備的精美特別獎，另符合資格參加抽獎活動學子，也可參與抽獎，獎品包括AppleWatch SE智慧型手錶、iPad mini智慧平板、iPad 智慧平板、HomePod mini 智慧音箱、藍芽耳機等，共計20名。