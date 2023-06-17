棄台大轉學到輔大！他曝原因「心裡缺一塊」嘆：找到興趣最重要

▲輔仁大學今日舉行畢業典禮，江漢聲校長（中立者）期許所有同學要學習愛人、回饋社會。（圖／輔大提供）

生活中心／綜合報導

輔仁大學在今（17）天舉行畢業典禮，在這屆畢業生中，法文系楊涵鈁從台大轉學到輔大，歷經紥實的課程訓練，不僅拿到2022法文精通級證書（DALF C2）台灣高分榜首，還已開創了自己的教學事業；此外，影傳系「寬仔」柯以寬，是已經出了多張單曲的饒舌新秀，還有已經是藥師劉庭瑋，跨域考上學士後法律系，才大二就考上律師資格，表現優異！

江漢聲校長致詞時特別感謝家長把孩子送來，輔大也不會讓家長失望，因為輔大是企業調查最愛私校畢業生第一、二名！全球校友總會蔡世明總會長表示，畢業代表苦日子開始，期許學弟妹要終身、跨界學習，也不要忘了全球的輔大學長姐都會是最有力的後盾。校牧林之鼎神父則期許同學，讀書不是為了功成名就賺大錢，而是要能愛人、服務社會。

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本屆法文系畢業生楊涵鈁回顧求學經歷說，當初因為嚮往台大且熱衷表演唸了台大戲劇系，但才一個月就發現和自己想的不一樣，於是大二雙主修社工系，但仍然覺得心理好像欠缺某一塊；大三時，他發覺對於選修的第二外語「法文」有深厚興趣，開始認真思考轉學唸法文，然而此時家人卻突然猝逝讓他無心讀書，決定休學當兵沉澱。在當兵的四個月，楊涵鈁想了很多，發現找到「興趣目標」才是最重要的事！

▲影傳系畢業生柯以寬（寬仔）已發行多張單曲，是樂壇饒舌新秀（圖左）；法文系畢業生楊涵鈁二年前往台大轉學來輔大，去年已獲得DALF C2法文精通級證書台灣高分榜首（圖右）。（圖／輔大提供）

所以楊涵鈁從職場開始，做過展場銷售、清潔、活動主持、法文教學和解題老師等等，其中，他最喜歡的是能與人互動的法文教學，所以決定報考輔大法文系並以第一名錄取。在校期間，楊涵鈁說法文系有不少比賽活動，常可以與業界知名的人士合作「機會比你想像的多很多！」楊涵鈁已經創立了專營兒童及大人法語教學事業「Vincent的法文課」，他建議學弟妹，不要以年齡去衡量設限自己有沒有做到一些事，因為「每個人的人生經歷都是獨特的！」

去年初出道的饒舌新秀「寬仔」柯以寬是影傳系的畢業生，寬仔在出道後發行多首單曲，甚至被遊戲廠商相中詞曲實力，邀請創作聯賽中英文主題曲《Call Up》。談起音樂路，柯以寬說優秀前輩「頑童」與「兄弟本色」是讓他下定決心要走音樂路的重要推手，進入輔大後花了很多時間待在音樂室而非校園，直到大三發行單曲，扛起出社會帶來的壓力，終於能體會小時候大人口中「當學生很幸福」的含意。柯以寬回憶在入學時曾聽到老師說「來輔大不是為了文憑，而是學習怎麼和人相處」現在也把這句話送給學弟妹細細品味。

擁有藥師證照的劉庭瑋，在醫院服務8年後突然響起疑問：「這一生還有不同的可能嗎？」幾經思考後，劉庭瑋決定勇敢跨界，選擇有興趣的學士後法律系。或許是歷經社會歷練會更珍惜校園生活，劉庭瑋在大二就通過國考取得律師資格。展望未來，劉庭瑋說因為有醫藥背景，所以希望能在處理醫療相關訴訟時，找到合適的資料，提出專業與不同的觀點。