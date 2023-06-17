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社會 社會焦點 保障人權

全世界都逆向？三寶阿北靜止等紅燈「車流一直來」　急喊：歹勢啦

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市雲林路二段為四線道，兩旁大賣場、商家林立，行政部門、醫院監理站均於附近平時即車水馬龍，日前民眾行經路橋下路口，發現有車子逆向在內車道停紅燈，傻眼告知駕駛這樣相當危險，並將影片分享友人群組，提醒多關心家中高齡長輩行車安全。

▲雲林斗六市一名高齡長輩駕駛自小客車，於車流量多的雲林路逆向在內線車道停等紅燈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六市一名高齡長輩駕駛自小客車，竟於車流量多的雲林路逆向在內線車道停等紅燈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

本月15日張姓民眾開車行經雲林路二段家樂福前，才過路口即發現內側車道竟然停了一輛「逆向」自小客車正在等紅燈，駕駛傻眼趕緊打警示燈，目測該名違規駕駛最少80餘歲，提醒他這樣相當危險，阿北看起來也想當緊張，直說「歹勢啦！哇災哇災（我知道）」，推測應是由右邊商家開出來，貪圖方便直接逆向至路口停等紅燈。

斗六警分局副分局長林清豐表示，網路流傳一段影片一部疑似由高齡長者行駛自小客車於雲林路二段、明德路橋下路口逆向行駛，並影響往來車輛，該車輛在道路上不按遵行方向行駛，已違反道路交通管理處罰條例第45條第一項規定，可處新台幣600元至1800元罰鍰，警方呼籲，行車應遵守交通規則切勿逆向，以免影響自身及他人用路安全。

林清豐並呼籲，家中如有高齡長者需自行駕車出門，應符合道路交通安全規則第52-2條之規定，駕駛人滿75歲應每滿3年換發一次駕照，並經體檢檢查合格及認知功能測驗通過，以保障自身及其他用路人安全。

▲雲林斗六市一名高齡長輩駕駛自小客車，於車流量多的雲林路逆向在內線車道停等紅燈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲靠近一看，逆向駕駛目測超過80歲，看到對向有車子靠近相當緊張，直喊抱歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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