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獨／約喝茶變討債！借30萬被逼簽395萬本票　口罩還印「寶陽會」

▲警方前往林男據點攻堅，搜出有天道盟寶陽會標誌口罩。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方前往林男據點攻堅，逮捕討債集團主嫌林男。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

天道盟寶陽會成員30歲林姓男子，受到委託向洪姓男子追討30萬元債務，但因洪男不肯露面，林男於是設局假藉喝茶名義，約洪男到三重某茶館，洪男赴約後，被強迫先還50萬，還要求簽下395萬的本票及切結書，否則不得離開，洪為求自保只能依照指示還錢、簽票。新北市刑大接獲線報，上個月底逮捕林男等8人。

據了解，去年6月份，洪男向友人借30萬元，但卻遲遲未還錢，友人委託有黑道背景的林男討債。為防止洪男有戒心，林男不動聲色，讓幫眾黃男多次約洪男出來玩樂，趁卸下心防後，今年2月中，黃男再度約林男喝茶聊天，趁赴約時，林男出現唆使幫眾，團團圍住控制林男行動，追討債務並以各種名義追加欠款。

洪男原本積欠30萬元，但在林男強加項目「灌水」後，簽下13倍的395萬本票以及切結書，並要求現場交付50萬元才能離開，洪男為求自保，只好向親友借錢，簽票後才得以順利離開。事後林男持洪男所簽下的本票及切結書，向洪男追討、恐嚇。

▲警方前往林男據點攻堅，搜出有天道盟寶陽會標誌口罩。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方林男據點攻堅，控制所有成員行動。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市刑大表示，經調查，以林男為首的討債集團，會事先沙盤推演、預謀設局，以閒聊聚會等稀鬆平常的理由，約被害人到旅館、茶館等玩樂地點，放鬆心防後，即「變臉」討債。被害人上當赴約，討債成員就控制被害人手機、脅迫被害人簽下欠款倍數本票及切結書，否則不得離去。

新北市刑大獲報，林男以逼簽下的本票，不斷恫嚇，並揚言將本票交付裁定，竟試圖利用公權力逼迫被害人就範，討債行徑刁惡不堪。上個月24日持拘票，在臺北市中山區、新北市三重區、蘆洲區等地，逮捕林男及同夥黃男等8人，並依組織犯罪、恐嚇取財案移送新北地檢署偵辦。

▲警方前往林男據點攻堅，搜出有天道盟寶陽會標誌口罩。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方搜出有天道盟寶陽會標誌口罩。（圖／記者陸運陞翻攝）

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