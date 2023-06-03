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社會 社會焦點 保障人權

欠錢的比較大聲！快炒店老闆討70萬　反被桌椅砸頭...調味料噴眼

▲▼快炒店老闆討70萬債務　3人怒抄桌椅砸爆頭。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲快炒店林姓店長討70萬債務，3人怒抄店內桌椅砸向他。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市新興區今(3日)凌晨發生一起火爆糾紛，一名劉姓男子曾向快炒店林姓店長商借70萬元，但不滿他態度強硬，要求說出確切的還款日，因此聯手2名友人持店內的桌椅及調料砸向林姓店長，造成頭手受傷，送醫治療。

這起事件發生在3日凌晨3點10分，警方獲報，新興區七賢二路一家熱炒店疑似發生金錢糾紛，店內傳出火爆氣氛，傳出玻璃碎裂聲音，線上快打部隊立即到場查處。

▲▼快炒店老闆討70萬債務　3人怒抄桌椅砸爆頭。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼快炒店店長疑似被辣椒水噴到眼睛，身體不適趴在桌上。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼快炒店老闆討70萬債務　3人怒抄桌椅砸爆頭。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調查，劉姓男子欠林姓店長70萬元，今日林姓店長找來劉男商討還債問題，過程中因態度強硬，劉男的王姓友人、黃姓友人在旁邊聽了感到不滿，便跳出聲援，過程中隨手拿起店內的椅子、玻璃罐等物品砸向林姓店長並徒手拉扯，員工見狀後趕緊將雙方拉開。

而過程中疑似有人噴辣椒水，或是噴灑店內調味料等刺激辛香料，不僅造成林姓店長頭部紅腫、手腳擦挫傷，眼睛也覺得不適，被送往醫院治療。▲▼快炒店老闆討70萬債務　3人怒抄桌椅砸爆頭。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲黃姓男子聲援劉姓友人，先踹林姓店長後，又抄起椅子砸人。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方將在場全數人帶回派出所釐清案情，偵訊後將動手的劉姓男子、王姓男子以及黃姓男子，依傷害罪、妨害秩序等罪移送高雄地檢署偵辦。

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