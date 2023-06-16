快訊／寶成副總羊曉東被控性騷3女下屬　盧秀燕：即起解聘市政顧問

▲跨國鞋廠寶成副總遭市議員爆料是性騷慣犯，也是台中市「市政顧問」。（圖／記者鄧木卿攝）



記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

(11:21更新)

針對此案，寶成集團指出，公司在週一時收到議員代傳達的申訴，已經在週二(6/13)立即成立「性平委員會」，並展開相關調查工作，會依法由性平委員會進行調查，並做出適當的處理。

知名跨國企業寶成集團副總羊曉東遭控性騷擾，民進黨台中市議員林祈烽在總質詢時爆料，該名副總級主管涉嫌性騷3名女員工，對女員工上下其手，嚇得女子紛紛離職。林祈烽在議事堂詢問台中市長盧秀燕，該名羊姓副總還是台中市府的市政顧問。對此盧秀燕回應，即日起解聘羊曉東市政顧問職務。

市議員林祈烽表示，受害女員工向他投訴，羊曉東藉勢藉端要求女性、男性部屬下班後陪同應酬，且自己喝得爛醉，還假裝需要被人攙扶。羊曉東把男員工趕走後，還會要求女員工攙扶，藉由攙扶過程在女員工背後摸內衣，3名受害人都無法接受這樣的要求跟指令。

此外，女員工將羊曉東攙扶到辦公室後，還把女員工單獨叫到小房間，抓住女員工的手不讓其離開，該名女員工還要打電話請其他同事來救他。還對女員工十指緊扣，受害者不只1名，有3名受害者指證。

林不滿表示，受害者向他投訴時，寶成竟公然派陳姓主管到台中市議會偷拍、跟監以及威脅受害者及台中市議會，他怒當場將該名寶成陳姓主管移送法辦。

林祈烽當場也公布議會監視器畫面，指出該名陳姓主管在受害女員工到台中市議會投訴時，身穿黑衣的陳姓主管就躲在樓梯間，看到受害女員工等相關人進入市議員林祈烽研究室時，尾隨在後，還一路跟拍，甚至趴在門上竊聽，台中市議會竟可以發生此事，離譜至極。