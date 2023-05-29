爬山遇雷擊「眼睛閃過一道白光」　山友自曝意識清醒：全身麻木2分鐘

▲杭州一群登山客前往安徽旅遊時遇上雷擊事件。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

杭州一群山友昨（28）日前往安徽爬山，沒想到原本風和日麗的天氣突然下起雷雨，一行人在雨中前行。直至距山頂約1至2公里處，突然有一道閃電劈向路邊的岩石，這時，有三名女性登山客直挺挺倒下，全身僵硬不能動彈，經過短暫休息後，才趕緊原路返回就醫。經醫師初步診斷，三人外表都有電灼傷，也出現疑似橫紋肌溶解的情況，需要進一步觀察。

▲被雷擊的登山客回憶起當時情況仍心有餘悸。（圖／翻攝都市快報）

《都市快報》報導，讀者報料，有一批杭州遊客去安徽旅遊，在山上被雷劈了，現在剛回來杭州，有三個女性（傷情）比較重的送到浙江省新華醫院急診，正在檢查和治療。

浙江新華醫院急診醫學科主治醫師石峻表示，三位女患者年齡分別為24歲、30歲、32歲，三人頭部、身上存在不同程度的電灼傷及皮膚挫傷、裂傷，「其中，24歲的小A頭部裂傷，進行了頭部清創縫合，同時，她還有肩部損傷，鎖骨骨折，需要進一步住院進行手術治療。」

根據其中一名遭雷擊的登山客自曝，當天她們一行約50人從杭州出發前往安徽鐵匠山，抵達山腳下時，氣溫約攝氏30度，天氣晴朗，「行進了六七公里，開始下小雨，半小時後，雨越下越大，大家行進的腳步更快了些。」

她指出，離山頂還有一兩公里的距離便開始下雷陣雨，由於大家對雷陣雨的危害預估不足，便繼續往山頂攀登，「突然，一道閃電劈到前方一塊裸露的岩石上，隨即，眼前閃過一道白光，緊接著是一聲巨響，我整個人直挺挺往地上倒，全身麻木，不能動彈。」

▲安徽鐵匠山景區有不少奇景，吸引大批登山客到此朝聖。（圖／翻攝都市快報）

她強調，這時意識還是在的，大概2分鐘後才緩過來，靠同伴的攙扶站起來，四肢依然很麻，頭有點痛，「一摸後腦勺才發現流血，大概是被雷擊中倒下時，腦袋磕到了石頭。身體其他方面倒沒有太大的不適。和我一起倒下的還有三個小夥伴，當時我們走在一排，離那塊岩石的距離是一致的。」

由於車輛在山路不能通行，這名登山客確認身體沒有太多不適，便決定原路退回，盡快回杭州就醫，「沒想到這次發生在自己身上，大家都嚇壞了，雷雨天真的能躲就躲，你不知道什麼時候，閃電就劈到你跟前了。」

