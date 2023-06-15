中榮埔里分院與仁德醫專產學合作簽約　仁德：助中部子弟返鄉就業

▲中榮埔里分院與仁德醫專簽署產學合作。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台中榮民總醫院埔里分院與仁德醫護管理專業學校日前簽署「產學合作備忘錄」，以推動務實致用人才培育、教學，藉此加強醫療與學術交流，培育更多優秀醫療人才。

簽約儀式由中榮埔里分院院長徐慰慈與仁德醫護管理專業學校校長黃柏翔共同簽署，埔榮與會人員包括副院長、主任秘書、護理部主任及醫事職類主任等7人，仁德醫專由秘書室主任、入學服務處主任、職能治療組主任、醫事檢驗科主任、視光學科主任、人工智慧暨醫療應用科主任代表出席，共同見證雙方合作的新里程碑。

徐慰慈表示，希望透過此次簽約，可以更深化彼此的合作，吸引更多優秀學生人才加入該院的行列，該院可以提供護理科、復健科、檢驗科、藥劑科等其他醫事職類，至該院或附設護理之家、附設精神護理之家、日照中心實習，讓學生早一步了解產業環境與趨勢，並在實習期間累積經驗，減少畢業後工作實務上的落差，未來可以更快接軌職場。

黃柏翔則說，感謝埔榮日前協助提供場地讓該校招募大埔里地區的優秀學生，該校來自中彰投的學生很多，希望藉此讓在地同學有機會回鄉實習、回鄉就業，以實現「畢業即就業」的理想目標；經由本次交流互動，雙方團隊更加瞭解彼此的業務專長，期許未來在人才培育及留任專業人才、資源共享互助等各方面能更加緊密合作，開創醫院、學校、社會三贏的局面。