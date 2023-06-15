生蠔吃到飽竟不給點改稱限量　消保官：需依約提供否則應標示

▲有燒烤店主打生蠔吃到飽，但卻要求客人限量點餐，引發爭議。（圖／CFP）



記者陳家祥／台北報導

一名網友表示，日前跟友人到台北市市民大道的某間吃到飽燒肉店用餐，衝著生蠔跟戰斧牛排吃到飽點了899元的方案，但點了8份生蠔卻遭拒絕，店家稱生蠔限量的，甚至連戰斧牛排也沒了。對此，北市主任消保官楊麗萍說，業者若主打生蠔吃到飽，即應準備充分足夠之食材依約提供服務；倘業者顧及故顧客享用餐點之公平性而有需要限制顧客點餐次數及每次點餐份量，應於消費須知清楚揭露，以避免消費糾紛。

《ETtoday新聞雲》記者實際致電店家，店員表示，現在店內提供的生蠔是從澎湖空運來的，是季節限定，為了確保食材的新鮮度，希望客人吃完後再加點，一次可以先點2-3份，不建議一次就點8-10份，店內主打吃到飽，只要少量加點，都會提供客人點選的餐點。

對此，台北市主任消保官楊麗萍回應，業者若主打生蠔吃到飽，即應準備充分足夠之食材依約提供服務；倘業者顧及故顧客享用餐點之公平性而有需要限制顧客點餐次數及每次點餐份量，應於消費須知清楚揭露，以避免消費糾紛。

楊麗萍說，業者未事先清楚揭露點餐限制，因而衍生消費糾紛，應就消費者之訴求積極協調妥善處理。消費者與業者間發生消費糾紛，得提起消費爭議申訴，故倘消費者認為業者之協調處理方式仍不合理，可向縣市政府提消費爭議申訴。