她買蛤蜊回家見「偷渡客」潛入！　婆媽一看驚：賺到了

▲原PO買蛤蜊卻發現「偷渡客」。（圖／翻攝自臉書社團）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人會到超市購買生鮮商品，但沒想到意外買到驚喜？一名女網友透露，去賣場買了一包蛤蜊回家，但泡水時卻發現有「間諜」在裡面，看了忍不住會心一笑，也好奇應該怎麼烹煮會比較好吃？文章曝光後，不少婆媽直呼「賺到了」，也有人建議蒸或烤都很鮮甜美味。

原PO在臉書社團分享，最近去賣場買了一包蛤蜊回家，但準備泡水吐沙的時候，意外發現裡面有「偷渡客」潛入。從照片中也能看到，她將蛤蜊泡在鍋子裡面，但其中一個蛤蜊長相不太對勁，原來是帶殼的蚵仔混在裡面，被她買了回家。

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原PO見狀忍不住笑說「蛤蜊包裡有偷渡客喔！找找看，找到沒獎！」同時也好奇，蚵仔是不是應該要去殼再丟下去煮會比較好，希望網友們可以給出建議。

不少網友看到後紛紛表示，「賺到的概念」、「蚵仔煎配蛤蜊湯」、「誤上賊船嗎」、「蚵仔比較貴吧」、「太可愛了，偷渡成功」、「來找好朋友，忘記回家」、「會是千年蛤蜊精嗎哈哈哈」、「意外的加菜」、「加量不加價耶」、「賺到了，帶殼牡蠣，雖然很小」、「偷渡客先抓起來嗑」、「好可愛喔，希望牠不要被排擠」、「那顆蚵仔應該很緊張」、「買蛤送蚵」、「蚵仔應該很後悔來找朋友玩」。

也有人分享烹煮方法，「用蒸的」、「烤箱烤一下，熟了就會打開，又鮮甜」。原PO透露，最後選擇將那顆蚵仔蒸來吃，「蒸了，放在湯上蒸了，殼才打得開，得到一顆小美味蚵」。