滿載民生物資併靠陸船走私　台籍貨船回北竿馬鼻灣秒遭移送

▲海巡署於12日發現一艘台籍船隻，與大陸船隻併靠走私。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／馬祖報導

端午節將至，各類民生物資需求增加。海巡署於12日查獲台籍「宏O號」貨船載大批民生物資，在我國限制水域外，疑似與陸籍船舶併靠走私。海巡人員蒐證後，等「宏」船一航進北竿馬鼻灣，立即由安檢所實施安全檢查，果然發現船上貨物短少，走私事證明確，全案依違反「海關緝私條例」函送財政部關務署基隆關進行裁處。另大陸船舶部分，則將蒐證資料交由陸方查處。

金馬澎分署第10岸巡隊白沙安檢所人員於12日上午7時30分，發現台籍島際運輸中轉貨船「宏O號」自北竿白沙港申報出港時，船上載有大批民生物資，研判可能從事不法行為，立即啟動岸、海勤務部署，9時許該艇於亮島西南方5.6浬(限制水域外2.3浬)，發現「宏」船疑似與陸籍不明船隻併靠接駁後分開情形。

經海巡艇蒐證發現，無船名陸籍貨船前甲板堆放不明貨品，因考量案發地點為我國限制水域外，隨即由海巡人員蒐證，並於「宏」船航進北竿馬鼻灣後，由橋仔安檢所、連江查緝隊等人員實施安全檢查，發現原船上載運之貨物有短少情形，走私事證明確，全案由第10岸巡隊及連江查緝隊依違反「海關緝私條例』函送海關裁罰，另中國大陸船舶部分，則將蒐證資料交由陸方深入查處。