「我只是千萬被害者之一！」　陳乃瑜現身再談性騷：我的手還在發抖

▲民進黨議員陳乃瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

台灣「＃MeToo」事件越來越多，新北市議員陳乃瑜今（14）日在私人臉書帳號發文指控C名嘴10多年前對她肢體撫摸碰觸、親吻，差點被性侵。被指涉的媒體人朱凱翔則回應，沒有的事，就是沒有，請勿胡亂指控。下午陳乃瑜公開受訪，她神色緊張，不時還發出發抖、嘆氣聲表示，「我現在手還在發抖」、「我只是千千萬萬個被害者的其中之一」，「聽說他家裡最近有喜事，我一定會補他大紅包，感謝他對我做的一切，成就了現在的我」。

陳乃瑜下午表示，這次決定站出來發聲，是想要用她個人的身份來證明，沒有人要被這種方式對待，今天在發文前她內心對話掙扎很久，怕被外界質疑動機、目的，但是沒有想到，對方是會用這樣子的方式轉移焦點。

陳乃瑜說，十多年前她只是菜鳥小記者，記者都很怕被排擠、獨漏，之前就有因為他獨漏，因此每次只要有他在的場合，她的社交技能都會開好開滿，不只是要假裝沒有事，「還要我覺得…..哎…我現在手還在發抖，我每次看到他，還要特別的熱情」。

「聽說他要結婚的時候，我敢不包紅包嗎？」陳乃瑜說，她10多年前只是個剛入行、薪水不高的菜鳥，「但是經過10年了他都記得我紅包包太少，卻不記得這10年她騷擾過多少女生？」、「聽說他家裡最近有喜事，我一定會補他大紅包，感謝他對我做的一切，成就了現在的我」。

媒體追問，朱凱翔似乎是在否認？陳乃瑜再說，這件事情發生在10多年前，那幾年不管是肢體上的騷擾、親吻，應該很多媒體同業都可能看過，所以今天她po文後，很多媒體同業關心他。最誇張的事件就是發生一次的聚餐，當時是在燒肉店，但是她上了計程車，但對方馬上也擠上來，還好當時同行的一位友人覺得不對勁，一路尾隨，直到看到陳平安回家，他才與陳通話，「我感謝他，他是我的恩人」。

陳乃瑜深深嘆氣表示，今天她決定站出來，是因為看到他在直播、廣播批評性騷事件還能如此大言不慚，自己的事件被爆出來後，竟然說不記得了，但從他今天的回應，顯然他記得滿清楚的「其實只要問一圈就知道了，我們沒有人忘了」。

陳乃瑜再說，她選擇相信人有良心，當時10多年前，她親眼看到對方騷擾別人，當時的她選擇隱忍，「我到現在還是折磨我自己，因為我沒有為受害者發聲」，當時的她太年輕、太菜了，「現在的我不一樣了」，最近才知道對方的套路都沒有變，「如果他記恨我的紅包十多年，怎麼他會想不起來他對其他女性做的事情呢？」