小英8年／學者評兩岸踩穩「對等尊嚴」　維持現狀成定海神針

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文520將卸任，8年執政期間，兩岸政策一直是外界檢視焦點，台灣智庫諮詢委員吳瑟致接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，過去8年中國對台進行一定程度的經濟壓制和軍事騷擾，但總體上，兩岸基本上走在維持現狀道路，儘管兩岸關係相較過去不是那麼友好，且藍營有意操作兵凶戰危的概念，卻很難勾起兩岸陷入熱對抗的想像，顯示蔡英文在兩岸情勢不穩定時，依舊能夠平穩發展的現況。

吳瑟致認為蔡英文過去8年在兩岸關係上處理得當，且台灣對中態度及兩岸相關政策、事務安排上，都深獲美方信任，美國對於台灣處於兩岸事務上，過去8年可以說是相當肯定，蔡英文處理兩岸事務上控制力相當平穩。

至於反滲透法會不會是兩岸交流僵化的關鍵？「當然是！」吳瑟致直言，國民黨在處理兩岸路線上跟民進黨完全不同，中國對兩黨的態度也有很大差異，國民黨也曾試圖站在戰爭與和平的論述，卻很難勾起兩岸陷入熱對抗的想像跟狀態，畢竟還是必須要從國際情勢看待兩岸關係，也就是世界上民主國家對於中國的謹慎、風險評估等，雖然兩岸關係相較2008年至2016年不是那麼友好，但依舊能夠平穩發展。

而在台灣民意基金會最新民調中，蔡英文的兩岸表現並不被民眾肯定，有近五成民眾不滿意，吳瑟致認為，民眾某種程度上會認為兩岸沒有太多進展，還是希望兩岸保持一定程度交流，但跟國民黨所提的交流方式有所落差，台灣民意面對兩岸問題時，依舊從國家主權角度作思考，希望兩岸交流，但不希望侵害國家主權與國家安全。

吳瑟致點出，蔡英文過去8年希望維持現狀，但在兩岸交流上沒有特別表現，這著眼於未來賴清德如何形塑新的兩岸交流模式，這也是台灣民意會比較傾向的方式，賴清德對於國家主權、國家利益的認同深獲國人信任，但兩岸交流如何往前跨一步、恢復民間交流正常化，包含：觀光、陸生以及民生的交流，能夠有一個穩定狀態，這部分是準總統賴清德需要努力的地方。

有趣的是，儘管蔡英文兩岸政策飽受批評，更是在野黨最大打點、相關政策不受待見，但每次在選舉期間，兩岸議題都變成民進黨的紅利，民進黨2019年剛在九合一大選慘敗，但習近平元旦時發表「告台灣同胞書」，將國民黨長期主張的「九二共識」定調為一國兩制，同年香港發生反送中事件，反而造就蔡英文817萬票歷史紀錄。

「民進黨中央、國民黨地方」格局將邁入12年，吳瑟致認為，民進黨兩岸政策是從國家主權、國家安全角度去規劃，是建立在主權獨立的概念看待兩岸關係，這跟國民黨的兩岸路徑不同，藍營九二共識是站在兩岸同屬一中的前提下建立關係，兩者之間相較於台灣主流民意，面對兩岸關係發展和國家認同上，都有很大差異。

吳瑟致補充，總統大選時，主流民意依舊傾向民進黨，最重要就在於，民進黨以國家主權、安全為主軸，反而國民黨凸顯的兩岸關係建立在重啟一中的概念，跟主流民意有一定程度的落差。

在中共設下兩岸對話前提是九二共識、一中各表的狀況下，蔡英文則在最後一次國慶談話以和平、四個堅持為基調回應，吳瑟致認為，蔡英文的兩岸路線上就是維持現狀，但並未挑釁或製造兩岸紛爭，民進黨兩岸政策依舊是以和平為方向，在這樣的主軸上，凸顯出中國對台灣主權的否定，不管是一國兩制還是涉及一中內涵，都否定了台灣的國家主權，甚至在軍事上侵害國家安全，這樣的兩岸論述當然主流民意不會買單。

吳瑟致補充，國民黨提出九二共識，在2008年時也許有一定程度模糊空間，但隨著整體國際情勢改變，台灣人民也認知到九二共識並非國民黨講的那一套，中共更強調一中原則概念，這更凸顯出國共之間處理兩岸論述上，更不利於台灣的主權彰顯跟國家安全，這就是為什麼蔡英文的和平論述、四個堅持能獲得民眾信任。

▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

