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民進黨擬徵召吳音寧　謝衣鳯問賴清德：我是否較能實現和平保台？

▲謝衣鳯14日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲謝衣鳯14日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨下午擬徵召北農前總經理吳音寧參選彰化縣第三選區，挑戰該區尋求連任的國民黨立委謝衣鳯。對此，謝衣鳯今（14日）表示，她尊重每個黨派的提名，不過也希望跟吳音寧有君子之爭。謝衣鳯也說，吳音寧跟民進黨2024總統參選人賴清德一樣是台獨工作者，因此她質問賴，「謝衣鳯是不是比較可以實現和平保台？」

民進黨提名策略小組今昨晚開會，會中建議彰化縣第三選區（芳苑鄉、二林鎮、溪州鄉等）徵召吳音寧，最快將於今下午中執會通過。對此，謝衣鳯14日受訪表示，她尊重每個黨派的提名，不過她希望跟吳音寧有君子之爭；從吳被傳聞提名後，「好像開始攻擊我」，但她認為彼此應該說明清楚各自政見，以及表達對台灣人民及對選區人民所創造的生活價值是什麼。

謝衣鳯說，吳音寧跟賴清德一樣，如果是一個台獨工作者，如何做到和平保台？請問賴清德，「謝衣鳯是不是比較可以實現和平保台？」務實的台獨工作者，怎麼做到和平保台？她尊重中華民國憲法，希望賴可以認同，「我比較能夠實現你和平保台的目標」。

媒體追問，會否擔心對手從下架彰化謝家的家族政治角度進行攻擊？謝衣鳯回應，政治家族在這次選舉裡不是議題，社會上就很多家庭，例如如果是醫生，可能全家都是醫生，所以她想請問賴，美國過去老布希、小布希擔任總統，難道美國被布希家族把持嗎？台灣民主進化程度已經越來越高，選民也越來越有智慧，必須從個人行為及所遵循的中心思想，來看參選人未來能為台灣所做的事情。

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謝衣鳯吳音寧彰化賴清德和平保台2024立委選舉

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