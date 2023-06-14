獨／全校只有1位畢業生　校長為他「下海頒獎」打造專屬畢典

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獨／福連國小只有1位畢業生　校長為他「下海頒獎」打造專屬畢典

▲福連國小海上畢典。（圖／福連國小提供）

▲海上畢典是福連國小歷年傳統。（圖／福連國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

位於新北市貢寮區三貂角下的福連國小，是全台灣最東邊、也是離海最近的迷你特色小學，擁有百年校史，今年卻只有1名畢業生，校長梁均紘為他量身打造「海陸專屬畢典」，特別花了近一個月的時間練潛水，將在本周五（6/16）潛入水深5米的海水中，親自頒發畢業證書，並動員全校師生和社區民眾，以最高規格歡送這名畢業生。

座落在貢寮卯澳漁村的福連國小，校舍緊鄰著海岸線，是全台離海最近的小學，有著聞名全台的「浮潛畢典」，每年畢業生必須「過三關領取畢業證書」，先划獨木舟繞行漁村、接著進行魚苗放流，最後以「無裝備下水」潛入5米深的水域領取畢業證書和勇士狀。

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▲福連國小海上畢典。（圖／福連國小提供）

▲福連國小校長梁均紘（右）練潛水，將親頒畢業證書給今年唯一一位畢業生吳同學（左）。（圖／福連國小提供）

不過，往年畢業證書都是事先用石頭綁線固定，預先放置在水中，由畢業生自行下水取證；今年只有一名畢業生，校長梁均紘為了讓畢業生不會覺得孤單，決定親自「下海頒獎」，為此花了近一個月練習潛水，希望可以親手把畢業證書交到學生手中，有個最難忘的畢典。

「不能因為只有一個畢業生，就草草了事。」梁均紘說，越是偏鄉小學，就更要照顧好學生，全校雖然只有7名學生，卻享受著大自然恩賜的天然資源，還有學校老師比學生多，超優質師生比的教育資源，也因為人數少，全校師生就像家人，畢業典禮特別離情依依。

梁均紘說，除了海上畢典外，另規劃室內典禮，畢業生不但可以一口氣把市長獎、議長獎、校長獎等10多項獎項通通帶回家，還安排全校師生吉他合奏，太鼓、街舞等表演，以最高規格歡送這名畢業生。

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