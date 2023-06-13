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花蓮首例日本腦炎！男子發燒、頭痛3度就醫　住院後「意識改變」確診

▲▼疾管署防疫醫師林詠青 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（13）日公布花蓮首例日本腦炎確定病例，是吉安鄉50多歲男性，防疫醫師林詠青說明，個案5月下旬出現症狀，6月因症狀持續三度就醫，收治住院後還出現意識改變，腦部影像學檢查發現有腦炎症狀，進一步採檢確診日腦，目前仍在住院治療。調查個案住家附近有高風險場所且蚊蟲多，已經展開相關防治。國內今年已經有3例日本腦炎，疫情進入流行高峰。

疾管署說明，個案5月27日出現身體不適、發燒及頭痛等症狀，6月1日因持續發燒、頭痛等症狀就醫治療，6月3日住院，6月5日開始出現意識改變，收治加護病房，經醫院通報及採檢後確診，後續恢復狀況不錯，已經轉普通病房且無發燒，但還要觀察。

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日本腦炎是蚊媒傳染疾病，病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。個案住家附近有水稻田及溝渠等高風險場所且蚊蟲多，衛生單位已進行相關防治工作並加強對當地民眾之衛教宣導。

林詠青指出，大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。感染日本腦炎且出現腦炎症狀，致死率達到2~3成，後續治療存活也有3~5成患者可能留下神經系統後遺症，如肌肉無力、語言障礙等。

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新流行病疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新流行病疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在病媒蚊高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。

疾管署監測資料顯示，國內今(2023)年截至目前共3例確定病例，分別為高雄市2例及花蓮縣1例，個案活動地附近多有高風險場域。臺灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2019至2022年全國同期確定病例數分別為9、3、5及2例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

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