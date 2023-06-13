男搭車遭誣賴「鞋子裝針孔」　證明清白後「女乘客不道歉就溜了」

▲男子被誣賴鞋子上裝了針孔，但其實只是金屬片。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川成都一名男子日前搭乘地鐵時，突遭兩名女子指控鞋子上安裝了針孔攝影機，正在偷拍女乘客。不過，男子在警方的協助下證明自己是清白的以後，兩名女子的態度卻非常差，一人不甘願地道歉，一人則堅持不道歉。

根據《華商報》報導，男子6月11日下班之後，搭乘地鐵要回宿舍，突然有兩名女子指控他用針孔攝影機偷拍。

其中一名女子告訴地鐵安全員，「我剛剛看到他的鞋子在閃爍綠光，上面有攝影鏡頭，在偷拍！」另一名女子則大吼，「就在他鞋帶最前端那裡，剛剛閃了綠光，我們看到了，他就關了！」

隨後，三人被帶往了派出所，警方調查之後，發現男子的鞋子一切正常，沒有安裝針孔攝影機，認為應該是鞋子上的金屬反光導致的誤解。

經過警方調解後，一名女子道歉，但男子不認可，認為女子態度敷衍，根本沒有認識到錯誤，並且另外一名女子至今沒有道歉。

男子已經打算起訴兩名女子，他公開喊話，希望有目擊者能夠提供更多證據。不過，男子也透露，律師告訴他，頂多只能讓兩名女子公開賠禮道歉，而且還不能錄影，律師費用也必須由他自己支付，沒辦法讓兩名女子負擔。

車站工作人員表示，他們高度重視此事，當時一直在想辦法調解，支持男子通過訴訟程序來解決問題。