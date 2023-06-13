2寶爸爬進碎石機檢查…下秒突運轉「絞成碎肉亡」！只剩下一隻鞋

▲死者最後被拍到的畫面。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西北流一名34歲的嚴姓男子，5月25日來到當地一家水泥廠，爬進碎石機測量零件尺寸，不料有工人開動了機器，下秒就和石頭一起粉身碎骨。家屬在砂石中找回了一隻鞋子，他們查看監控後懷疑，工人在事發當時就發現了事故，但沒有聲張，第二天警方上門才發現嚴男的身體碎片。

據《極目新聞》報導，6月12日，嚴男不幸遇難已近20天，家人依然無法為他舉辦一場正式的喪事。

嚴男的姊姊嚴女表示，嚴男今年34歲，是廣西玉林北流市人，在當地開了一家生產耐磨配械零件的小店。5月25日上午，嚴男開車離開了家，一直到當天晚上都沒有回家，手機也打不通。家人報了警，第二天公安調查發現，弟弟的車出現在廣西林業北流水泥廠。

嚴女說，後來警方調取監控發現，弟弟在水泥廠內找到碎石機後，先是到廠裡的辦公區找人，後來又獨自回到碎石機這裡，並爬進了碎石機裡面。不一會兒，有工人開動了碎石機，弟弟來不及出來，和石材一起被吞沒。

▲涉事水泥廠。（圖／翻攝自極目新聞）

「弟弟當時手裡還拿著捲尺和本子，是去碎石機裡面量尺寸」，嚴女說，弟弟的作坊可以為碎石機製作鎚頭，廠家也承認，是他們邀請嚴男來廠裡量鎚頭尺寸的。

嚴女還表示，監控顯示，碎石機被開動後不久就暫停了工作，工人檢查後又重新將其開動，至此，嚴男生還的希望徹底破滅。5月26日深夜，警方在水泥廠的砂場裡找到了嚴男的身體碎片，還找到了一隻鞋子，家人確認是嚴男的。

嚴女說，後來警方以重大安全生產責任事故對此事立案，但廠方稱嚴男不等陪同人員，自行前往機器作業造成事故，因此廠方只承擔30%責任。

對廠方的說法，死者家屬難以接受。嚴女說，弟弟第一次接這家水泥廠的業務，對廠內的情況並不熟，一定是得到廠方人士的許可後才去碎石機裡的，監控也顯示他去過辦公區後才爬進碎石機裡。而且在嚴女看來，碎石機露天停放，周邊無任何防護措施和提醒標識，工人開動時也沒有任何預警，這些都是巨大的安全隱患。

▲砂石中發現了死者的鞋子。（圖／翻攝自極目新聞）

更令死者家屬無法接受的是，當天碎石機開動後不久就停了，工人上去檢查後重新啟動，「當時是大白天，難道工人檢查時在石頭上看不到血跡？警察第二天晚上在砂場都能找到屍骨。」嚴女懷疑，工人當時就發現了事故，但廠方沒有第一時間報案。

嚴女還表示，弟弟失聯後，家人從5月25日下午開始撥打其手機，一開始顯示是停機。但26日下午，家人打過去卻是通的，只是沒有人接，他們不知道這意味著什麼，出事後她也沒有找到過弟弟的手機。

嚴女說，她和妹妹遠嫁外地，兩個弟弟在老家，這個小弟弟善良而勤勞，開這個小店養活老人孩子，每月會給爸爸錢。弟弟出事後，全家人悲痛欲絕，十多天來吃不下飯睡不著覺。

▲家人來到出事的碎石機前祭奠。（圖／翻攝自極目新聞）

嚴男的嫂子指出，嚴男有兩個孩子，姪女今年7歲，侄子才半歲。5月26日是姪女的生日，當天家裡買了蛋糕放在冰箱裡，但嚴男出事後，那個蛋糕好多天都沒人動。姪女天天嚷著找爸爸，家里人還不敢告訴她真相，她爸爸的身體殘片還存放在殯儀館。

天眼查顯示，廣西林業北流水泥廠成立於1992年，註冊資本1022萬元人民幣，是一家以從事非金屬礦物製品業為主的企業。近日，該公司工作人員表示，目前已暫時停工。

目前，當地已由多部門組成聯合調查組協調處理此事。