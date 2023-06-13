女友人副駕熟睡「越睡越過來」　色軍人強壓猥褻辯：她在暗示我



▲高雄一名軍人送女友人回家，在車上趁她熟睡，對她強制猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄1名邱姓軍人想追求女子小琪(化名)，約她出來逛街後，在送她回家的途中，見她在副駕駛座沉睡，竟趁機對她強行猥褻。小琪事後報警，邱男還辯稱小琪當時「越睡越過來」，讓他覺得「她在暗示我」，兩人是兩情相悅，不過法官不採信，依邱犯強制猥褻罪，處1年徒刑。

判決指出，邱男和小琪認識數月，兩人是打麻將的朋友。邱男因想追求小琪，於2021年5月5日約她出來逛街，晚間11點開車送她回家時，見小琪已在副駕駛座沉睡，竟把車停在建築空地，親吻她的嘴、脖子、耳朵等處。見小琪清醒驚嚇抗拒，邱男竟不顧她拒絕，將她強壓在座位上猥褻，並拉她的手替自己打手槍。下車後小琪不甘受辱，立即報警處理。

全案審理時，邱男表示和小琪不是男女朋友關係，認識才幾個月，當天他覺得小琪在副駕駛座只有半睡著，卻越睡越過來，讓他有種「她在暗示我」的感覺，所以用手摸她的臉，等她醒來他們才親熱，因小琪怕癢有躲一下。而且他才暗示一下，小琪就主動幫他打手槍，他覺得「我們是兩情相悅，如果女生不願意，在那種情境下男生會無法勃起更不會射精」 。

法官認為，邱男有意追求小琪，自認小琪對他有好感，不經同意就強吻亂摸，遭拒後更進一步猥褻，不尊重對方性自主權，另追訴期恰逢小琪懷孕，邱男對她造成重大精神傷害，犯行危害非輕，犯後又未取得被害人諒解，審酌他目前從事車輛銷售等情狀，依犯強制猥褻罪，處1年徒刑，全案還可上訴。