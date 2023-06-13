　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友人副駕熟睡「越睡越過來」　色軍人強壓猥褻辯：她在暗示我

▲桃園市王姓男子擔任某國中代課老師，涉嫌於去年5、6月間兩度誘拐女學生上摩鐵還搞車震挨告。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲高雄一名軍人送女友人回家，在車上趁她熟睡，對她強制猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄1名邱姓軍人想追求女子小琪(化名)，約她出來逛街後，在送她回家的途中，見她在副駕駛座沉睡，竟趁機對她強行猥褻。小琪事後報警，邱男還辯稱小琪當時「越睡越過來」，讓他覺得「她在暗示我」，兩人是兩情相悅，不過法官不採信，依邱犯強制猥褻罪，處1年徒刑。

判決指出，邱男和小琪認識數月，兩人是打麻將的朋友。邱男因想追求小琪，於2021年5月5日約她出來逛街，晚間11點開車送她回家時，見小琪已在副駕駛座沉睡，竟把車停在建築空地，親吻她的嘴、脖子、耳朵等處。見小琪清醒驚嚇抗拒，邱男竟不顧她拒絕，將她強壓在座位上猥褻，並拉她的手替自己打手槍。下車後小琪不甘受辱，立即報警處理。

全案審理時，邱男表示和小琪不是男女朋友關係，認識才幾個月，當天他覺得小琪在副駕駛座只有半睡著，卻越睡越過來，讓他有種「她在暗示我」的感覺，所以用手摸她的臉，等她醒來他們才親熱，因小琪怕癢有躲一下。而且他才暗示一下，小琪就主動幫他打手槍，他覺得「我們是兩情相悅，如果女生不願意，在那種情境下男生會無法勃起更不會射精」 。

法官認為，邱男有意追求小琪，自認小琪對他有好感，不經同意就強吻亂摸，遭拒後更進一步猥褻，不尊重對方性自主權，另追訴期恰逢小琪懷孕，邱男對她造成重大精神傷害，犯行危害非輕，犯後又未取得被害人諒解，審酌他目前從事車輛銷售等情狀，依犯強制猥褻罪，處1年徒刑，全案還可上訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
5億高中生案罕見定遞狀截止日　中檢曝「這條件」仍可申請調查
陳綺貞前男友再爆她「冷暴力霸凌同事」！　硬起來反擊
棺材有碰碰聲！　開棺見媽媽「當眾復活」大口喘氣
YTR錄影一半「才知被騙600萬」！她鏡頭前強忍淚
「高中班導逼女孩跟他做愛」　輔導室性侵女學生
小六男童「街頭爆打」2女同學！她淒厲痛哭...對方家長竟提告
男星被爆「設局睡小模」知名女星也受害！獵艷5手段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無照業者噴藥驅蛀蟲　害1家4口中毒4歲女童不治！判決出爐

巴拉卡驚現惡司機！不滿公路車佔路　竟突襲拉倒害騎士慘摔傷

5億高中生案罕見定遞狀截止日　中檢曝「這條件」仍可申請調查

屏東雨勢大！枋寮整棵鳳凰木倒下　路旁轎車慘遭砸中

進教堂拘捕逃逸移工！教會轟造成300人大恐慌　警還原現場說話了

「高中班導逼女孩跟他做愛」狼師脅迫公開墮胎事　性侵女學生

桃園女誤信「老師」滙230萬投資虛擬幣　警出示證據讓她夢醒

桃園觀音台61草漯段傳「路燈全滅」　台電巡查後給答案

恐怖貓舍環境髒亂滿地大便　害死2喵星人！老闆判拘+罰20萬

2消防員KTV「熊抱性騷」女同學　帶進廁所想鎖門！他被記2過處分

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

無照業者噴藥驅蛀蟲　害1家4口中毒4歲女童不治！判決出爐

巴拉卡驚現惡司機！不滿公路車佔路　竟突襲拉倒害騎士慘摔傷

5億高中生案罕見定遞狀截止日　中檢曝「這條件」仍可申請調查

屏東雨勢大！枋寮整棵鳳凰木倒下　路旁轎車慘遭砸中

進教堂拘捕逃逸移工！教會轟造成300人大恐慌　警還原現場說話了

「高中班導逼女孩跟他做愛」狼師脅迫公開墮胎事　性侵女學生

桃園女誤信「老師」滙230萬投資虛擬幣　警出示證據讓她夢醒

桃園觀音台61草漯段傳「路燈全滅」　台電巡查後給答案

恐怖貓舍環境髒亂滿地大便　害死2喵星人！老闆判拘+罰20萬

2消防員KTV「熊抱性騷」女同學　帶進廁所想鎖門！他被記2過處分

陳紫渝同框老爸「畢業照驚呆」　全場嗨：激似綜藝男星

奪冠藍箭神射哭了！　莫瑞：感謝金塊選擇了我

85度C推6／14起「連3天」拿鐵買2送1　路易莎還有5天「第二杯半價」

沒比較沒傷害？台灣會員逛北海道好市多　曝當地價格狂嘆

有客家擂茶麻糬、柑橘滿餡麵包！　超商最新「5款烘焙甜點」一次看

35分鐘車程改變約基奇一生！　甩肉變身全能MVP長人

侯友宜選情怎麼救？張亞中獻3計策　關鍵在「這人」

羨慕！上海商銀7月要幫員工加薪　幅度上看4%

中磊召開年度股東常會　去年營收、獲利、股利皆創新高並通過私募案

林飛帆延期節目通告　黃光芹嘆：不再糾纏！勇氣只停在太陽花學運

社會熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

5億高中生命案　今天是「遞狀截止日」　

人夫剃毛暴打老婆　全因偷看手機

快訊／霧峰分局偵查小隊長涉貪　裁准羈押禁見

獨／偵查小隊長疑涉貪！辦公室裡當眾被帶走

即／嘉義男持鐵撬毆鄰居！反被搶走重擊慘死

彫博愛女送託亡　衝保母家動私刑下場曝

小六男童「街頭爆打」2女同學！她淒厲痛哭

朱學恒告發自己！鄭家純揭背後原因

即／駕瑞典坦克撞死1男2女　宜大教授搶救6天不治

更多熱門

相關新聞

人夫外地當兵　發現愛妻被120男扒衣暴打

人夫外地當兵　發現愛妻被120男扒衣暴打

印度泰米爾納德邦(Tamil Nadu)一名軍人男子指控，他的妻子在當地經營一間商店，結果商店突然遭到破壞，人也慘被120多名男子剝衣毆打，誇張事件引發當局重視，正在進行調查。

軍人車聚強吻女車友！民宿陽台性侵逞慾

軍人車聚強吻女車友！民宿陽台性侵逞慾

姊夫趁她醉揉胸貼耳吐：把我當男友

姊夫趁她醉揉胸貼耳吐：把我當男友

女騎士骨盆骨折躺地！金門3軍人幫撐傘

女騎士骨盆骨折躺地！金門3軍人幫撐傘

噁男鑽進她膠囊艙房！掏鳥蹭「陪過夜」下場曝

噁男鑽進她膠囊艙房！掏鳥蹭「陪過夜」下場曝

關鍵字：

軍人猥褻

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

資深歌手高雄離世！享壽68歲

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面