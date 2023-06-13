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大陸 大陸焦點 特派現場

陸光伏企業高管在德國下飛機時被帶走！　光伏協會：人已回酒店

▲禾邁股份,A股,太陽能,科創板,光伏。（圖／CFP）

▲大陸光伏企業高管在德國機場被帶走。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸光伏圈12日傍晚突然傳出重磅消息，有大陸光伏企業高管在參加2023年德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會時被現場帶走。一名在現場目睹這一過程的大陸某光伏上市公司高層，證實了該高管被帶走的消息。但他表示，該高管被帶走的地點不是展會現場，而是在慕尼黑機場。12日晚，大陸光伏協會深夜緊急作出回應。

據德國光伏專業雜誌PV magazine報導，6月12日，有中國光伏企業高管在前往2023年德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會Intersolar Europe時，被德國相關部門現場帶走。

據《上證報》引述一名消息人士12日報導稱，這次被帶走的不止一人，其中不少都是在航班降落慕尼黑機場後就被帶走的。

據《第一財經》報導，德國慕尼黑機場聯邦警察回覆稱，「（當地時間）今天早上（大約7點30分），德國聯邦警察（穿著制服！）在來自上海的LH727航班抵達時逮捕了一個人。」、「德國奧格斯堡的檢察官辦公室已經對此人發出了審前拘留令（pre-trial detention order）。」德國警方稱，「此人於14點被帶到奧格斯堡地方法院的法官面前。但在一定條件下，逮捕已被暫停。」

▲▼新疆哈密太陽能電廠,太陽能板,光伏。（圖／CFP）

中國光伏行業協會12日深夜緊急回應，關於媒體報導的中國光伏從業者參加德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會時被帶走調查一事，得到消息後，中國光伏行業協會高度重視。經了解，當事人只是協助調查，目前已回到酒店。這次協助調查的只有其一人，不涉及網傳的多家中國光伏企業，也沒有出現多名人員協助調查的情況。

中國光伏行業協會強調，堅定維護中國光伏企業的合法權益，同時也提醒企業一定要注意遵守當地法律法規。在外人員如有問題應及時與當地使領館或中國光伏行業協會聯繫。

據《財經》凌晨報導，事件當事人為浦永華，自己「被他們叫去調查一下，已經出來了」，剛到當地酒店準備入住。當被問及被帶去調查是否涉及大事時，浦永華表示「沒事」。資料顯示，浦永華曾任職於潤達光伏，後離職參與創立了江蘇格林保爾新能源有限公司。

據《證券時報》報導，關於被帶走的原因，目前眾說紛紜，一位光伏企業負責人反映兩點訊息。一方面，被帶走人士所在的企業可能存在開展「三角貿易」的情況，涉嫌違反德國相關法律法規，「之前很多光伏企業都這麼做，幾乎所有大廠都有過類似遭遇；從2017年開始，德國就不斷在抓人，每年都這樣，可能大家也習慣了吧？」

另一方面，也有相關負責人反饋說被帶走的原因或許與簽證問題有關，「可能有幾個簽證的問題，最近簽證查得比較嚴，被攔下來的。」據反饋，德國海關方面審查較為嚴格，「就是拿著別的國家的申根簽證直飛德國，聽說有不少遣返的。」同時，由於時間緊張，簽證很難約到。

此外，還有消息顯示本次事件或與歐盟雙反政策有關。早在2012年，歐美相繼發起了大陸光伏產業的「反傾銷、反補貼」的調查。當年7月，德國光伏製造商向歐盟提起對華反傾銷調查申請。兩個月後，歐盟委員公告稱接受歐洲光伏產業聯盟的反傾銷調查申請。不久之後，歐盟再次發起反補貼調查。

據《上海證券報》報導，中國有色金屬工業協會矽業分會專家委副主任呂錦標在朋友圈如此留言，「沒啥大事，洗洗睡吧。」他表示，這應該是少數小企業不規範運作引發的事件，而中國主流太陽能企業很遵守國際貿易規範，目前沒聽說有哪家企業受牽連，預料此事件不會影響中國太陽能產品對歐出口。

「這仍是 2018 年前『雙反』遺留問題。這次涉事的公司算是之前的『漏網之魚』」，另一位長期在德國學習工作、了解內情的太陽能產業資深人士說，此事件目前仍涉及少數三、四線太陽能小企業。

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