太陽花學運發言人控「前波蘭外交官」性侵　駐台辦回應了

▲示意圖，圖非當事人。（圖／ETtoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

曾任太陽花學運發言人的賴姓女子，日前發文控訴波蘭辦事處前副處長李波（Bartosz Ryś）2次性侵，事件持續延燒，波蘭台北辦事處12日發文回應，配合當局調查程序，並承諾繼續建構波蘭與台灣人民之間的關係。

波蘭辦事處在臉書發布聲明，表示配合台北市政府警察局、地方檢察署及外交部，針對李波2017年至2022年間駐台所發生事件的調查程序。聲明稱審查程序期間不受李波官方身分影響，意即李波沒有外交豁免權，而聲明也指出李波任期屆滿後仍留在台灣配合處理，之後才離開台灣。

聲明末尾表示，「波蘭臺北辦事處反對任何形式的騷擾侵害。我們深信促進尊重、平等及專業文化的價值。我們承諾會繼續建構波蘭及台灣人民之間的關係。」

▲波蘭台北辦事處回應 。（圖／翻攝波蘭臺北辦事處臉書）

台灣政壇＃MeToo延燒，賴女10日在臉書發文控訴去年9月遭李波在其家中2次性侵，事後李波的太太還曾抱著小孩到她辦公室，要求不可以將此事鬧上新聞，並指著自己的小孩說，「他是無辜的，他不可以當罪犯的兒子」。她表示，李波剝奪了自己對這世界的信任，對公共事務的熱情，「旅德4年，我對自己的身體焦慮、對人際互動的界線慢慢鬆解。我長成了自己安心接受的樣子。這些在我回台灣後兩週就被奪走了。人生斷裂成『那件事之前』跟『那件事之後』。現在，我得從頭來過」。

▲賴女控訴遭2次性侵，精神嚴重受創 。（圖／翻攝臉書、推特）

李波則透過推特回應，表示本案件已經經台北地方檢察署、台灣高等檢察署的檢察官認定「指控不成立」，同時他也稱，期間賴女曾要求以250萬元台幣換取和解並撤回指控，「在這樣的脈絡下，我不能排除本件是為了索取金錢而提出的指控，也可能構成對我的誹謗。」

▲▼李波回應指賴女曾要求250萬和解金，賴女批「說謊」 。（圖／翻攝賴女臉書、李波推特）

對此，賴女則再度反擊，「說謊。我沒有。」由於賴女與民進黨立委賴品妤是朋友，賴品妤受訪時表示，賴女的經歷令人十分心疼和憤怒，而身為賴女朋友、318學運時的戰友，以及一個支持性別平等與公平正義的青年政治工作者，「我支持L女，也希望大家能和我一樣成為她的後盾」。