關西淨水場上游「遭傾倒廢油」飄驚人惡臭　關西新埔6400戶急停水

▲關西淨水場上游「遭廢棄油汙染」，新竹關西、新埔6400戶緊急停水。（圖／翻攝自關西人臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣自來水公司12日表示，關西淨水場附近水域（鳳山溪上游）疑似遭工廠傾倒廢棄溶劑，導致水體嚴重汙染，為了避免影響民眾飲用水安全，已於12日上午9點30分緊急預防性停水，範圍包含關西鎮全境及新埔鎮9個里，影響戶數約6400戶，預計14日中午12點復水。

新竹縣環保局12日上午6點收到通報，關西淨水場附近20公尺水域（鳳山溪上游）遭到不明油汙汙染，導致溪水傳出嚴重惡臭，更造成大量魚群暴斃，立刻派人前緊急排除。

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環保局指出，經排查周遭工廠後，發現其中一間廢棄物再利用工場有堆積廢棄溶劑，其中1桶廢棄溶劑的容量有減少，疑似是工場偷傾倒廢棄溶劑到溪水中，目前已汙染水體與廢棄溶劑進行比對，報導預計2週後出爐。

▲新竹縣環保局已派人排除汙染油汙。（圖／翻攝自新竹縣關西鎮環境守護協會）

台灣自來水公司第三區管理處則表示，針對關西淨水場、新埔淨水場鳳山溪上游原水遭油汙汙染，除了緊急派人會同環保局清除汙染外，為確保民眾的飲用水安全，已於12日上午9點30分預防性停水。

台灣自來水公司第三區管理處指出，停水範圍包含關西鎮全境及新埔鎮五埔里、鹿鳴里、巨埔里、照門里、四座里、新埔里、旱坑里、新生里、部分田新里等9個里，影響戶數約6400戶，預計停水14日中午12點，至於確切的復水時間，必須視汙染處理情況而定。

▼自來水公司公告停水範圍。（圖／翻攝自台灣自來水公司）