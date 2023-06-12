誰爆餵藥案家長4月打1999？　張宏陸：我們好像沒人提到

▲立委張宏陸與新北市議員李倩萍曾在新北市議會舉行記者會。（圖／張宏陸國會辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，綠營群起抨擊做為新北市長的國民黨總統參選人侯友宜處理不當，更有報導指民進黨立委張宏陸稱接獲家長陳情，4月就有打1999通報，但新北市府清查後發現查無此案紀錄。對此，張宏陸12日受訪則說，「我們從以前到現在，好像沒有人特別提到1999」。

張宏陸今於《嗆新聞》接受主持人黃暐瀚訪問時表示，整件事必須從在地議員來看，藍綠一開始都有議員出來講說4月份有接到訊息，「我們從以前到現在好像沒人特別提到1999」，他也沒有講，但有通報這件事也是議員親口說的，家長跟議員說有通報，要是一直想著，「坦白講我們也不知道到底有沒有1999」，不過從議員質詢來看，就是4月有這件事。

針對幼兒園餵藥案，張宏陸與民進黨新北市議員李倩萍7日召開記者會，當時就有媒體報導張宏陸會上指控受害家長4月就已通報1999但未獲重視，而張宏陸也在自己的臉書轉發相關新聞，後續民進黨相關人士也不斷以此批評新北市府。

新北市研考會隨即清查民眾常使用的陳情管道，包含市長信箱陳情約1萬件，澄清查無此案紀錄，另1999市政服務專線4月份進線分派機關辦理清單約為1萬3500案，同樣無紀錄。