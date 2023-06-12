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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜深陷私幼餵藥案　國民黨團嗆檢方「故意拖延」發函法務部

▲▼國民黨團「非核家園？缺電家園？缺電是現在進行式！」記者會 回應新北幼兒園餵藥事件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立院黨團總召曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，使身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜面臨重大危機。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（12）日怒斥新北地檢署，故意拖延偵查、企圖介入選舉。為此，黨團還特地發函法務部，要求責請新北地檢署盡快公布相關資訊。

新北市政府5月15日向檢方通報幼兒園餵藥案，至今已29天，期間侯友宜飽受各界抨擊。為了聲援他，國民黨立法院黨團多管齊下。總召曾銘宗表示，國民黨團強烈要求檢調依法調查，並已發函法務部，要求不要介入政治攻防，「移送檢調到現在快一個月啦！你是故意拖延嗎？」要求檢調儘速查明藥物來源。

「新北地檢署，你是不是故意拖延？讓事件在政治上發酵！」曾銘宗如此怒斥。他並強調，檢調要秉持行政中立，不要介入朝野攻防，趕快進行調查。至於新北市議員劉美芳最早稱4月就接到家長投訴，曾銘宗則說，劉美芳可能記錯了，同時也可能她收到投訴沒有處理，所以新北市政府5月15日才啟動機制。

黨團書記長謝衣鳳表示，新北地檢署從來沒有說明目前是否為幼兒園的教保員餵食這些藥物，她接獲全國幼兒園暨教保人員聯盟總會長劉秋芳陳情，強調教保員是孩子的第二個母親，與孩子相處的時間甚至比家長還長，教保員沒有理由讓孩子食用危害健康的藥品，希望有關單位能調查清楚。

國民黨立院黨團發函法務部全文：

函法務部

一、近日新北市某私立幼兒園發生疑似餵藥事件，已引起各界及許多家長之關注，全國幼兒園教保人員聯盟總會亦於昨（6/11）日發布聲明，表示教保員沒有理由讓孩童食用危害健康的藥品，希望相關機關能調查清楚。而新北市政府於5 月15日接獲報案後，立即啟動相關通報機制，新北市社會局亦立即報請新北市地檢署啟動司法調查，至今將近一個月，對於本案藥物來源仍未明，請新北市地檢署盡快公開相關資訊，讓各界及關心之家長對於孩童安全保障能更安心。

二、依據全國幼兒園教保人員聯盟總會劉秋芳總會長於6 月11日陳情辦理，如附件。

國民黨立法院黨團

112年6月12日

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